Nyt.fi

Kuolemista käsittelevä Lucky jäi Harry Dean Stantonin jäähyväistyöksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viime vuonna menehtynytosasi ottaa kaiken irti sivurooleista. Valtavan suosittu näyttelijä ehti pitkällä urallaan esiintyä lähes 200 elokuvassa ja tv-sarjassa, mutta viime vuonna valmistunut draama Lucky oli Stantonille vasta toinen varsinainen päärooli.Kehutuissa sivurooleissa Stanton toi elokuvaan kuin elokuvaan lisäarvoa. Hänellä oli inhimillistävä vaikutus teennäisimpiinkin tarinoihin, ja kriitikkomukaan "mikä tahansa elokuva jossa Stanton esiintyy, ei voi olla täysin kelvoton". Stanton oli muun muassaluottonäyttelijä ja Blondie-solistilauloi hänestä ihailevasti vuoden 1989 kappaleessa I Want that Man.Katsojien mielikuvissa Stanton on ikuisesta nukkavieru, ikääntynyt mies, sillä hän nousi maineeseen vasta pitkän uransa puolivälissä 1980-luvulla muun muassa Alienin epäonnisena avaruusmainarina,isänä Pretty in Pinkissä ja kulttisuosikki Repo Manin tinkimättömänä ulosottomiehenä. Hänen ikimuistoisin suorituksensa oli kuitenkin vuonna 1984 päärooli yhteiskuntaan sopeutuvana kulkurinaelokuvassa Paris, Texas.Seuraavaa pääosaa Stanton sai odotella yli 30 vuotta, mutta Lucky on mitä osuvin jäähyväistyö 91-vuotiaalle veteraanille. Niin ikään sivuosiin erikoistuneen näyttelijäkollegaesikoisohjauksessa Stanton esittää kuolevaa miestä, joka opettelee hyväksymään kohtalonsa.Stanton ehti purkittaa vielä pienen roolin tulevaan elokuvaan Frank & Ava, mutta Lucky on paljon parempi joutsenlaulu.Lucky elokuvateattereissa pe 1.6. alkaen.