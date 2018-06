Nyt.fi

Kommentti: Pride-viikko ratkaisi internetin räyhäysongelman: nyt kun jokainen teleoperaattori kannattaa Pridea

Hyviä uutisia, ihmiset!Siihen ei lopulta tarvittu muuta kuin muutama sateenkaarilogo Pride-viikon kunniaksi.Isot teleoperaattorit Elisa ja Telia vaihtoivat tällä viikolla logonsa sateenkaaren väreihin sosiaalisessa mediassa.Kummankin operaattorin Facebook-sivuilla on jälleen kerran kommentteja, joissa uhataan tai vannotaan, että liittymä irtisanotaan tai vaihdetaan toiselle operaattorille.Loukkaantujat ovat siis pahoittaneet mielensä siitä, että yritykset näyttävät sitoutumisensa moninaisuuteen ja siihen, että jokainen ihminen saa olla sellainen kuin on tai haluaa olla.Mutta mihin homofoobikko tai ihmisten tasavertaisuutta vastustava ihminen voi liittymäänsä vaihtaa?Ei mihinkään. Kolmas iso teleoperaattori DNA on sitoutunut moninaisuuden edistämiseen ja kannattaa Pridea, vaikka ei ole logoaan sosiaalisessa mediassa vaihtanutkaan. Varmistin asian vielä erikseen kysymällä asiaa yhtiön viestinnästä.Entä pienemmät operaattorit? Moi Mobiili on vaihtanut logonsa sateenkaaren väreihin ja Globetel toimii joka tapauksessa Telian verkossa eli kumpikaan ei käy.On vain yksi seuraus. Räyhääjät eivät voi enää olla minkään teleoperaattorin asiakkaita eivätkä siis enää pääse internetiin.