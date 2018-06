Maistuuko juustovoileipä erilaiselta metsässä? Näin uskovat elokuvateattereiden pyörittäjät ja siksi ulkoilmaelokuvien suosio on hurjassa nousussa

Nyt.fi

Ilmastoitu teatteri tarjoaa pakopaikan niin helteellä kuin ukonilmallakin, ja Hollywood-studiot pumppaavat salit täyteet kepeitä popcorn-leffoja.Mutta kuinka mukavaa onkaan vaihtaa penkki piknik-huopaan ja puolentoista litran limu viinipulloon! Kesä on nimittäin myös ulkoilmaelokuvien aikaa. Elokuvien katsominen taivasalla erilaisissa kesäkinoissa on viime vuosina noussut huimaan suosioon Euroopassa.Maanosan trendipääkaupungissa Berliinissä enemmän tai vähemmän vakituisia kesäkinoja on jo kymmenkunta, Friedrichshainin Volksparkista keskelle Potsdamer Platzia. Tukholman filmifestivaalin yhteydessä pyörii puistokino Kungsholmenissa, tänä vuonna ysäriteemalla.Huonon sään maana pidetyssä Britanniassakin alan johtava yhtiö Luna Films kertoo The Guardianin mukaan lippujen myynnin ja esityspaikkojen kolminkertaistuneen viimeisten kolmen vuoden aikana. Lontoosta löytyy jo kolme rakennusten katoille rakennettua leffateatteria, ja elokuvia esitetään ympäri kaupunkia puistoissa, rannoilla, linnojen pihoilla ja hautausmailla.Trendi ei ole täälläkään vieras, sanooelokuvatapahtumia järjestävästä Pop Up Kinosta."Järjestämme nyt kuudetta kesää Kino Kivinokkaa uimarannalla. Ensimmäisenä kesänä ei ollut muita vastaavia tapahtumia, mutta nyt niitä on alkanut ilmaantumaan", Hulkkonen sanoo."Ainakin olemme huomanneet, että yleisöä tuntuu kiinnostavan. Katsojia on ollut joka kerta paljon, ja elokuvaa seurataan yleensä keskittyneesti."Ohjelmistossa on ainakin perinteinen näytös Kivinokan uimarannalla ja Tähtitorninmäellä, sekä vierailu Vallilan konepajan pihalla."Meillä on vajaa yhdeksänmetrinen valkokangas, siirrettävä elokuvateatteriprojektori ja siihen kuuluva äänentoisto. Esityspaikasta riippuen pannaan pystyyn erilaisia buffetteja", Hulkkonen kertoo. Penkkien virkaa toimittavat katsojien itsensä tuomat piknikhuovat, ja tarjonta nojaa pitkälti kotimaisiin elokuviin.Enemmän mukavuuksia tarjoaa kaupungin perinteisin ulkoilmaelokuvateatteri, Kesäkino Engel. Sen katetulla sisäpihalla voi nauttia elokuvista viltin ja punaviinin kera taas 29. kesäkuuta alkaen. Ohjelmistossa painottuvat taide-elokuvat, mutta myös esimerkiksi Abba-musikaali Mamma Mian jatko-osa nähdään sisäpihan puolella.Viime vuosina elokuvia on katsottu taivasalla myös Allas Sea Poolissa osana Rakkautta & Anarkiaa -festivaalin ohjelmistoa. Helsingin juhlaviikkojen leffapiknikeistä nautittiin Kansalaistorilla, ennen kuin keskustakirjaston rakennustyömaa valtasi koko alueen. Savonlinnan luontoelokuvafestivaalin tarjontaan kuuluu tänäkin vuonna elokuvapiknik-sarja."Kysyntää on niin paljon, että harkitsemme toisen laitteiston hankkimista että voidaan esittää elokuvia kesällä kahdessa paikassa samaan aikaan", kertooKinotourista. Firma avasi viime vuonna Turun seudulle myös amerikkalaistyylisen drive in -teatterin. Tänä kesänä Kinotourin ulkoilmanäytöksiä nähdään aina Kouvolassa asti.Suomen leveysasteilla ainakin sää ja valo aiheuttavat päänvaivaa. Perinteisen projektorin valoteho on rajattu, ja elokuvan esittäminen edellyttää suhteellisen pimeää tilaa. Mutta suuren osan Suomen suvesta aurinko laskee kovin myöhään ja vähäksi aikaa. Ja auringon mukana katoaa turhan usein myös lämpö."Suomen ongelma on, että paras aika järjestää ulkoilmanäytöksiä on käsittämättömän lyhyt. ”Vain elokuun viimeisillä viikoilla aurinko laskee riittävän aikaisin eikä ole vielä liian kylmä", Hulkkonen sanoo.Toki sään suhteen on mahdollista tehdä järjestelyjä, kuten Engelin kesäkinon sadesuoja ja viltit. Pop Up Kino on järjestänyt tapahtumia myös sisätiloissa, kuten Konepajan Brunossa tai Hietalahden telakan konepajassa, jotka voidaan lämmittää ja pimentää. Mutta liiallisten mukavuuksien myötä alkaa koko al fresco -leffateatterin idea vesittyä.Esimerkiksi Britanniassa ulkoilmateattereissa käytetään paikoin suuria LED-näyttöjä, jotka eivät vaadi pimeää tilaa, mutta saavat puhdasoppisuutta vaalivan elokuvaväen pudistelemaan päätään. Toisaalta kehitteillä on muun muassa ympäröivää valoa hylkiviä valkokankaita, joilla projisointi voisi onnistua iltahämärissäkin."Viime viikolla selvittelin mahdollisuuksia LED-tekniikkaan. Se antaisi lisää pelivaraa", Rauvola sanoo."Se avaisi markkinoita eri tavalla. Saataisiin lämmin keli ja sopiva valo osumaan varmemmin", hän jatkaa.Vastikään Sodankylän elokuvajuhlilla työstään palkittu elokuvateatterinpitäjä ja sirkustaiteilijalistaa suoralta kädeltä puolen tusinaa ajatusta ulkoilmaesityksistä, jotka vain odottavat toteuttamista."Ajattelimme tehdä elokuvaesityksen esimerkiksi veneeseen, joka menisi johonkin saareen. Idean tasolla näitä visioita on tullut, eikä ole mitenkään poissuljettua että innostuisimme toteuttamaan niitä jossain vaiheessa", Walo sanoo.Sään ja valon lisäksi hän huomauttaa ulkoilmanäytösten vaativan yritteliäisyyttä ja resursseja, joita ei lyhyen esityskauden vuoksi välttämättä kannata turhata ulkoilmanäytöksiin."Jos toimii apurahalla, tällaisia voisi tarjota ilmaiseksi, mutta ihan harrastuksen vuoksi ei helposti pysty mitään järjestämään", Walo toteaa.Hän pyörittää Helsingin Siltavuorenrannassa WHS Teatteri Unionia, jonka kesäkinosarja esitetään sisätiloissa. Raittiista ilmasta vastaa ilmastointikoneisto."Olemme varautuneet Suomen kesän arvaamattomaan säähän", Walo vitsailee.Ihastuttava elokuvailta loppukesän tähtitaivaan alla voi tosiaan yhdessä tuulenpuuskassa muuttua hampaita kalisuttavaksi koettelemukseksi. Silti ulkoilmanäytökset kiinnostavat ja vetävät eri puolella Suomea valtavia yleisöjä."Esitimme elokuussa 2015 Kivinokan uimarannallaohjaaman Ollaan vapaita-musikaalin. Tuottajapoika oli katsomassa. Hän sanoi nähneensä elämänsä aikana tuhat leffaa, joista ei muista mitään, mutta tämän hän muistaa", Hulkkonen kertoo.Elokuvan katsominen on sosiaalinen tilanne myös elokuvateatterissa, mutta ulkoilmateatterissa elämys on eri tavoin jaettu. Parhaimmillaan esityspaikka ja elokuvat antavat toisilleen lisäarvoa.Lontoossa on esitettyTappajahaita maauimalassa jaGladiaattoria keskiaikaisessa linnassa. Tähtitorninmäellä esitettiin viime vuonnaelokuva Tom of Finland, jonka kohtauksista osa on kuvattu samassa paikassa.Osittain ulkoilmanäytökset liittyvät samaan trendiin kuin muutkin interaktiiviset, ainutkertaiset tai muuten erikoislaatuiset elokuvaelämykset.Leffapiknikit, musikaalien yhteislaulunäytökset, live-säestyksen siivittämät ja erikoisissa ympäristöissä järjestetyt elokuvaesitykset, ja korttelikinojen viinitarjoilut tarjoavat vaihtoehdon suurten teatteriketjujen standardisoidulle katseluelämykselle."Jos menet metsään syömään juustovoileipää niin kyllä se erilaiselta maistuu kuin kotona keittiön pöydän ääressä", Hulkkonen tiivistää.