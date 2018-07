Nyt.fi

Pikatestissä Designmuseon kahvila, jonka erikoisuus on oman leipomon lakupulla – herkullinen maku painuu miele

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

PIKATESTIKorkeavuorenkatu 23Koska? Avoinna kesäkaudella ma–su klo 11–18. Lounas arkisin klo 11:stä eteenpäin. Terassi auki joka päivä, tarkat ajat riippuvat säästä ja asiakasmäärästä.Lounas (keitto, leipä ja kahvi) 10 e, kahvi 2,50 e, lakritsipulla 2,80 e, Juuren puodin limu 4 e.Jos jano yllättää kesäkuumalla Helsingin keskustassa, on melkeinpä tiedettävä ennakolta, mihin suunnata. Kivoja terasseja ei ole aivan joka kulmassa – mutta nyt on jälleen yksi enemmän. Juuri Café & Barin terassi Designmuseon edustalla aukesi vapun tienoilla.Se onkin oikein kiva pikku terassi! Metallituolit ovat tukevat ja maisemat Johanneksenkirkolle näyttävät. Aivan vieressä tehdään raitiolinja kympin kiskotöitä, mutta sekään ei haittaa, kun olosuhteet ovat muuten niin hyvin kohdallaan.Varsinainen kahvila toimii sisätiloissa museon yhteydessä. Sen avajaisia vietettiin viime vuonna.Aiemmin Designmuseon kahvilatoimintaa hoiti sympaattinen Cafebar Luomus, jonka vetovuoron aikana kahvilatila remontoitiin. Remontin ansiosta paikan akustiikka lienee kaupungin kuppiloiden parhaimmistoa.Museokaupan puolelle laajentuvassa kahvilassa ei edelleenkään kaiu eikä kilise, kiitos erityisesti ääniä tehokkaasti pehmentävän maton.Näin lounasaikaan tarjolla on keitto, joka tänään on ”pikantti tomaattikeitto” basilikaöljyllä.Netin urbaanin sanakirjan mukaan pikantti tarkoittaa virkistävän kirpeää. Kuitenkin tämän keiton maussa häivähtää ennemmin juuresten makeus kuin tomaatin pirtsakkuus. Hyvää se silti on, ja lisäpisteitä ropisee itse tehdystä herkullisesta leivästä. Se tosin jää mietityttämään, mitä kasvissyöjät nauttivat lounaaksi lihakeittopäivinä.Designmuseon kahvilan sisarpaikasta, Juuri Café & Bar Kasarmista, saa lounaaksi salaattia. Oletettavasti sen runsaaksi mainostetusta buffetista löytyy useampikin kasvisvaihtoehto.Kahviloiden ja nimiravintola Juuren lisäksi ketjun ravintolaperheeseen kuuluvat esimerkiksi Pihka-lounasravintolat.Paikan erikoisuus on Juuren oman leipomon lakupulla, kardemummakierteen muotoinen leivonnainen runsaalla lakutäytteellä. Pulla on ”ehdottomasti hittituote”, kahvilasta viestitetään, kun kyselen asiasta jälkeenpäin.Herkullisen pullan persoonallinen maku painuu mieleen. Puolikas kuitenkin riittää, sen verran tuhdista herkusta on kysymys.