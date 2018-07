Nyt.fi

Tiedätkö, minkä lämpöisenä olut pitäisi tarjoilla? Näillä faktoilla teet vaikutuksen olutfestivaaleilla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Craft Beer Helsinki Rautatientorilla 5.–7.7. To klo 14–01, pe 12–01, la 12–24. Liput 5–6 e. K-18, alle 15-vuotiaat vanhempien kanssa klo 19 asti.

Helsinki Craft Beer -festivaaleilla kunnioitetaan olutta. Kokosimme olutfaktoja, joiden voimin voit esiintyä asiantuntijana.Baijerilainen oluen puhtauslaki eli Reinheitsgebot säädettiin vuonna 1516.Se määrittelee oluen alkoholijuomaksi, jossa raaka-aineita ovat vesi, ohramallas ja humala.Tätä lakia ei tosin noudateta, vaan olutta valmistetaan myös muista raaka-aineista kuten vehnästä, maissista, rukiista ja hiivaakin siihen usein laitetaan.Kaksi merkittävintä olutluokkaa ovat pintahiivaolut eli ale ja pohjahiivaolut eli lager.Näissä oluttyypeissä alalajien kirjo on huomattava. Älä siis mene tiskille ja sano, että haluat lagerin: se ei vielä kerro juuri mitään.Yleisesti ottaen lagerin makuskaala on kapeampi kuin alessa.Vaaleat lagerit, joihin Suomenkin suosituimmat perusoluet kuuluvat, ovat maailman suosituinta olutta. Ne eivät ole kovin voimakkaan makuisia, joten niitä on helppoa juoda.Suomessa myytiin vuonna 2016 yhteensä 421 miljoonaa litraa olutta.Tämä vastaa 76,6 litraa henkeä kohti, eli keskimäärin suomalainen joi lähes puolitoista litraa olutta viikossa.Merkkejä oluenvalmistuksesta on löydetty 10 000 vuoden takaa.Olut oli keskiajalla alkoholipitoisuutensa vuoksi usein puhtaampaa kuin vesi, joten sitä juotiin janoon – lapsia myöten. Jotkut joivat ruokaisimpia oluita myös nälkäänsä.Jääkylmä olut on raikas suussa, mutta äärimmäinen kylmyys ei ole aidon harrastajan valinta oluen tarjoilulämpötilaksi.Eri olutlaaduille on määritelty optimaaliset tarjoilulämpötilat, joissa niiden ominaisuudet pääsevät parhaimmalla mahdollisella tavalla esiin.Suurin osa oluista on parhaimmillaan hieman jääkappilämpötilaa lämpöisempänä.