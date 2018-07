Nyt.fi

Festareiden silmiinpistävät: Ruisrockiin vauvoiksi pukeutuneet Pekat, jotka häpeävät, mutta kertovat herättävä

Nyt tapaa kesällä Suomen tyyppejä festareilla. Vuorossa Ruisrock.

Erittäin häpäisevä, todennäköisesti. Me pukeuduttiin viime vuonna itse tehdyiksi Teletapeiksi, mistä tuli menestys. Tänä vuonna aateltiin, että pitää keksiä jotain uutta. Meitä on yhteensä seitsemän vauvaa. Kaveri, joka on idean isä, halusi väkisin, että me pukeudutaan vauvoiksi, ja kaikkien mielestä vain hävettää olla vauvana. Tää on häpeä. Yhdellä sanalla.Asussahan on mukava polyesteriä ja villaa omaava sisäpinta. On housut ja vähän kevyempi, t-paita-mallinen yläosa – koska tää on naistenmallinen yläosa. Sit tässä on tutti – suurimmalla osalla tutti kyllä hajosi ekana iltana, koska moni halusi välttämättä maistaa sitä.Pekka Kuikka: Poskipunaa on lisätty tänään. Korostamaan tätä vauvamaisuutta. Koska vauvojenhan posket punoittaa luonnollisesti.Pekka Järvinen: Jos saa lisätä, niin meillä on omistautuneimmilla vauvoilla vaipat jalassa.Pekka Järvinen: No. Todennäköisesti joo.Pekka Kuikka: Ei lisättävää.Pekka Järvinen: Me halutaan herättää huomiota. Mikään, niinku... Jos me pukeuduttais vaikka normaaleiksi laivakapteeneiksi, niin kukaan ei huomioisi meitä. Ja me ollaan kaikki erittäin huomionkipeitä ihmisiä. Sen lisäksi siitä saa jotain erittäin sairasta mielihyvää, että häpäiset ittesi julkisesti.Pekka Kuikka: Kyllä, aika paljon niinku naispuoliset henkilöt lähestyy. Ne kokee varmaan sellaista äidillistä sympatiaa.Pekka Järvinen: Selvästi herää joku äidillinen vaisto naisissa, jotka haluaa että, me imettäis niiden nänniä tai muuta vastaavaa, mutta eihän me sellaisiin lähdetä.Pekka Kuikka: Ei vielä, mutta katotaan mitä ilta tuo tullessaan. Pekalla on ilmeisesti jotain kokemuksia.Pekka Järvinen: Minä olen tullut imetetyksi, tämän miehen nännistä, eilen Rantalavalla. [Osoittaa vieressä seisovaa, tavalliseen asuun pukeutunutta osapuilleen samanikäistä miestä.] Hän on ikään kuin tämän seurueen isä, hän on, hän on taikuri, ja hän on meidän isä, jonka nänniä minä olen imenyt.Pekka Kuikka: Täytyy osata irrottautua ja heittäytyä festarihenkeen. Se on hauskaa tällaisissa tapahtumissa, koska sillä ei ole mitään väliä, mitä sä laitat päälle. Tääkin on tällainen erittäin rento ja tasa-arvoa suosiva festari, niin tällä kaikki vaan nauraa toisilleen ja lähtee leikkiin mukaan.Pekka Järvinen: Mun mielestä se kertoo erittäin hyvästä festarihengestä, joka Suomessa vallitsee, ja suomalaiset on iloisia, kun aurinko paistaa. Ei tää oo mikään saatanan pajukylä, jossa vedetään kirves kädessä viiskytä mottia halkoja ja kiroillaan ja hakataan vaimoa, vaan me ollaan iloisia ihmisiä, suomalaiset.