Pikatestissä turkkilainen ravintola, jonka tunnelma on lähes kaurismäkeläinen: Istanbul Grillillä on potentiaa

Fredrikinkatu 29, 050 463 3727Ma–Ti 10–22 / Ke–Pe 10–23 / La 12–23Lounas 10–12,50 e, alkupalat 5-13 e, pääruoat 12-20 ehuutaa maanantai-iltana seitsemän aikaan tyhjyyttään. Ravintola on selkeästi lounaspaikka. Radiossa soi melodramaattiset iskelmät. Tunnelma on pysähtynyt, lähes kaurismäkeläinen.Heti alkuun törmäämme ravintolan suurimpaan haasteeseen. Lista ei vastaa tarjontaa. Päivän keittoa tai verkkosivuilla mainostettua lahmacun-pitsaa ei ole tarjolla.Sarmojen kerrotaan tarjoiltavan lämpiminä ja tsatsikilla. Viininlehtikääryleet tuodaan kuitenkin kylminä ja ilman kastiketta. Puolimetrinen lavaş-leipä pehmittää pettymystä. Maku on tuttu: hiivainen ja seesaminsiemeninen.Vasta tilattuamme saamme tietää hintaan kuuluvasta alkupalapöydästä, jonka paras anti on raikas ja valkosipulinen hummus. Muut salaatit ovat mauissaan puolimatkassa jonnekin.Lounasaikaan on kuulemma torstaisin runsaan mezepöydän lisäksi tarjolla myös hiiligrillin antimia.(aslan sütü) kutsuttua vedellä pidennettyä rakia juodaan Turkissa ruokajuomana. Rakia ei kuitenkaan olekaan. On kuulemma tukkupäivä.Nautiskelemme tavallistakin suolaisemman Ayranin sekä turkkilaisen bulkkiolut Efesin. Bosporinsalmi siintää utuisena edessä.Kokki heittää ravintolan suosituimman annoksen, lammaskebab Adana şişin hiiligrilliin. Tiivis roséeksi jätetty lammaskepakko tarjoillaan suosituksesta valkoisella riisillä, minkä kohtuullinen määrä on ilahduttava. Ruokaa kun on aina ikävä jättää.lupaillaan tarjoiltavan hummuksella, joka loistaa kuitenkin poissaolollaan. Grillatut kesäkurpitsat ovat kitkeriä ja “kasvispullat” koottu hämmentävistä aineksista, kuten kapriksista ja kokonaisista vihreistä oliiveista.Annosta dominoi toisen Välimeren maan ruokakulttuurista lainattu pestokastike. Plussaa periturkkilaisen tuoreen lehtipersiljan käytöstä. Annos on täyttävä ja tyydyttävä, mutta turkkilaisuus nimellistä.Täyttävät pääruoat jättivät tilaa vain turkkilaiselle teelle, ja siltä se maistuu. Harika!Istanbul Grillillä on ainekset ainutlaatuiseen grilliravintolaan. Ruokalista on vain liian laaja ja keskittyy vääriin asioihin. Pitsat, pastat, salaatit, burgerit ja pihvit saisivat lähteä. Niitä saa muualtakin.