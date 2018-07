Nyt.fi

Pikatestissä Leblonin terassi: syntisen hyviä ranskalaisia ja laadukasta hampurilaista varjostaa vain Hanasaar

Sörnäisten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kekiviikko-iltana

Annokset

Sörnäisten Rantatie, Miina Sillanpään aukioAvoinna ma–ti 11–15, ke–to 11–21, pe 11–22, la 12–22 ja su 12–20.Hampurilaiset 10–13 e, ranskalaiset 3–4,5 e, lisäsalaatti 2 e ja Cokis 3,5 e.rantatien uudelle Leblon-terassille ei alkuun kuvittelisi menevänsä ainakaan maisemien takia. Hanasaaren hiilikasankin ansiosta alue ei ole kappale kauneinta Helsinkiä.Yllättäen terassi pienine hiekkarantakaistaleineen on kuitenkin varsin viihtyisä, varsinkin kun siirtää katseensa hiilikasasta oikealle, kohti Katajanokalla kesälevossa seisovia jäänmurtajia ja Kruununhakaa.Viime kesän lopulla avautunut terassi on kasvattanut tänä kesänä tarjontaansa kahvikioskista baariin ja kahteen ruokapaikkaan: Bites Burgersiin ja Na'am Kitcheniin.400-paikkaisella terassilla riittää illanistujia. Suurin osa on tullut drinkeille imemään jo parin kesän trendidrinkki Aperol Spritzejä.Testaamme neljä viikkoa sitten avautuneen Bitesin burgerit. Vallilassa kesällä 2016 avannut fresh casual -burgeripaikka on kasvattanut valikoimaansa standard-juustohampurilaisesta ja vegeburgerista neljään vakiovaihtoehtoon.Lisäksi listalle on tullut vegaaninen hampurilainen sekä salaattia ja tomaattia sisältävä burgeri. Näiden lisäksi listalla on noin kuukausittain vaihtuva spesiaaliburgeri.Testimme osui juuri annoksien vaihdoskohtaan ja keittiöstä kerrottiin seuraavan kuukauden spesiaalin sisältävän brie-juustoa ja viikunamajoneesia.Burgereihin voi tilata lisäksi parin euron hintaan esimerkiksi ekstrajuustoa tai pekonia.saapuvat pöytään nopeasti ja ne tarjoillaan Vallilan konseptista poiketen pahvikiposta, mikä tuntuukin puutarjotinta kätevämmältä vaihtoehdolta. Muoviset aterimet laskevat hieman tunnelmaa, mutta tilan takia ratkaisun ymmärtää.Hampurilaiset ovat taattua Bites-laatua: standard-burgerin pihvi on sisältä sopivan punertava ja cheddar on sulanut sen päälle täydellisesti. Kahteen kertaan paistetut ranskalaiset, joihin on jätetty perunan kuorta, ovat syntisen hyviä.Vegeburgerin mustapapupihvi on maukas. Lisäsalaatin (2 e) pitäisi listan mukaan olla coleslaw-pohjainen, mutta ilmeisesti käsillä olevat ainekset määräävät salaattien koostumuksen. Niinpä vegen kylkeen on kasattu tomaatista ja marinoiduista paprikoista laadittu runsas salaatti.Leblonissakin burgereita vaivaa turha suolaisuus. Vielä tunti syömisen jälkeen kurkku huutaa vettä. Nestetasapainosta puheen ollen, pisteet Leblonin siisteistä ja riittävistä wc-tiloista.Terassilla on tarjolla ruuan lisäksi joogaa, konsertteja ja suppailua. Vieressä sijaitsevat padel-kentät.