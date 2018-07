Nyt.fi

Pikatestissä Green Hippo Café: aamupala-annokset ovat huolellisesti mietittyjä kokonaisuuksia, joissa kaikki o

Pullea

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sunnuntaisin

Smoothie

Punavuorenkatu 2, greenhippocafe.rocksAvoinna ma–pe 7.30–22, la 9–21 ja su 10–18.Brunssi 18,50 e, Morning quickie 8,50 e.virtahepo hymyilyttää kahvilan logossa, kun astuu Green Hippo Caféeseen sisään. Paikka on avattu edesmenneen Ravintola Torin tiloihin. Vanhoista ajoista muistuttaa enää valkoinen ruutulattia.Kesäkuun alussa avattu paikka on hassutteleva ja ympäristötietoinen.Hävikkiin kiinnitetään huomiota, muovia yritetään käyttää mahdollisimman vähän ja tulevaisuudessa on tarkoitus alkaa mitata kahvilan vaikutuksia ympäristöön vielä laajemmin, kahvilasta kerrotaan.Green Hippo Café tarjoilee brunssia, jonka lähdemme testaamaan. Helsinki on heinäkuisen hiljainen kymmeneltä aamulla, mutta tiskille on jo ehtinyt muodostua jono, joka palvellaan nopeasti olemattomiin.Varaus ei osoittautunut ollenkaan turhaksi.Green Hippo Caféen brunssi tarkoittaa valmiita aamupala-annoksia. Alkuun voi valita joko smoothie bowlin tai chia puddingin.Sen jälkeen valitaan paahdetun avokadoleivän, pannukakkujen ja munakokkelin väliltä. Lisäksi saa lasillisen appelsiinimehua, kahvin ja palan mustikkapiirakkaa.Jos valinta pääruokien välillä tuntuu vaikealta, saa kolmen euron lisähintaan vielä jonkin vaihtoehdoista. Teemme juuri näin. Pöytään kävelemme smoothiekulhojen kanssa ja lyhyen odottelun jälkeen pöytä notkuu muustakin ruuasta.Annokset ovat huolellisesti mietittyjä kokonaisuuksia.on vasta tehdyn makuinen ja koristeltu kirpakoilla tyrnimarjoilla. Päällä on myös granolaa, joten lusikalliseen tulee mukavaa rapeutta.Munakokkeli on koostumukseltaan onnistunut ja avokadoleivässäkin kaikki on kohdallaan. Pannukakkuannos on runsas. Se on koristeltu mansikoilla, pensasmustikoilla ja suklaakastikkeella.Mustikkapiirakassa maistuu kardemumma. Smoothiekulhon ja pannukakkujen jälkeen vatsa on enemmän kuin täynnä.Kahvila on valoisa ja viihtyisä. Asiakaspaikkoja on 40. Näin kesällä tilaa on vielä enemmän, kun Fredrikintorilla oleva terassi on käytössä. Se on yksi Helsingin mukavimpia.Green Hippo Café on auki useimpina päivinä aamusta iltaan. Brunssin lisäksi aamupalatarjonta vaikuttaa kiinnostavalta. Alle kympillä saa kahvin kanssa tuorepuuroa tai kaurapuuroa nutellalla.