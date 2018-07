Nyt.fi

Markus Kaakinen tutki perusteellisesti nettivihaa, koska niin ei ole tähän mennessä mainittavasti tehty, ja tä

https://www.hs.fi/nyt/art-2000005627136.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://yle.fi/uutiset/3-9856245

1. Nettiviha on yleistynyt.

2. Verkon ulkopuolisten suhteiden laadulla on yhteys nettivihan uhriksi joutumiseen.

3. Suomessa nettiviha on verrattain yleistä.

4. Kaikki netissä kirjoitettu vihapuhe ei ole samanlaista.

Kaakisen tutkimuksen