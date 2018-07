Nyt.fi

Laulajatähti R. Kellyä on syytetty yli vuoden ajan seksikultin johtamisesta – Nyt hän julkaisi hämmentävän 20-

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/nyt/art-2000005295138.html

Mitä Kelly siis sanoo niistä asioista, joista häneltä on odotettu kommenttia?