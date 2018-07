Nyt.fi

Pikatestissä Kampin korttelin filippiiniläinen ravintola Pobre, jonka annokset ovat tuhteja ja rapea possu on

Kampin ostoskeskus, 5. kerros, Urho Kekkosen katu 1.Ma-to 11-22, pe-la 11-23, su 12-18.Lounas 11,90-14,90 e.Kampin Korttelin Pobre Filipinoon on ahtautunut lounasaikaan heinäkuisena maanantaina merkittävä osa viidennen kerroksen ravintolarypäksen asiakkaista. 32-paikkainen, modernia filippiiniläistä ruokaa tarjoileva ravintola on tupaten täynnä. Illallisaikaan pöytävaraus on suositeltava, lounaalle varauksia ei oteta.Vuoden alussa avautunut Pobre on kasvanut vuodesta 2013 usean Ravintolapäivän ja pop-up -ravintoloiden suosion kautta kehutuksi uudeksi tuttavuudeksi.Vaikka Pobrea on tituleerattu myös Helsingin ainoaksi filippiiniläisravintolaksi, on esimerkiksi Hietalahden kauppahallissa modernia filippiiniläistä ruokaa tarjoileva, viime vuoden huhtikuussa perustettu Kamalig.filippiiniläisen kokkiystävyksen omistamassa Pobressa ruuanvalmistusta valvovat ravintolan seinään maalatut kokkien äitien kuvat. Viikottain vaihtuvalla lounaslistalla on tarjolla aina viisi annosta: possu-, naudanliha-, kana-, kala- ja kasvisvaihtehto.Valitsemme crispy porkin, eli rapean possun, jossa on uppopaistettua possun niskaa ja wokki-vihanneksia sekä beef bistekin, kotimaista angus-härkä-wokkia. Bistek tarkoittaa yksinkertaisesti beefsteakia, eli se on filippiiniläinen versio pihvistä. Liha on valmistettu soijaa ja filippiiniläistä limeä eli kalamansia sisältävässä kastikkeessa ja siivutettu. Lounasannosten lisukkeeksi voi valita riisiä, ”jyviä”, eli bulguria, tai salaattia.Täydestä ravintolasta huolimatta annokset saapuvat viidessä minuutissa.possu on täysosuma, seesami-soijakastike antaa possun pinnan makeansuolaiseen sinfoniaan syvän pähkinänpaahteisen nuotin.Beef bistekin häränliha sulaa suussa ja kirpeä kalamansi luo soijan kanssa omanlaisensa hapanimelän kastikkeen. Tulisuutta ruokaansa kaipaava ei sitä Kaakkois-Aasian saariston herkkuja ja espanjalaisia vaikutteita yhdistelevästä filippiiniläisestä ruuasta löydä. Pullosta annokseen saa potkua chili-sitruunaruohotahnasta tai chili-valkosipulitahnasta.tarkoittaa tagalogin kielellä köyhää, mutta annokset ovat etenkin lounasruuaksi varsin täyttäviä, ainakin riisin kanssa valittuina.Toimistotyöläisen kannattanee valita annoksen kylkeen salaatti.