Teurastamo, Työpajankatu 2 (rakennus 11). 040 1711117Ti-pe 15–21, la 12–21, su–ma kiinni.Pizzat 12–16 e, oluet 7–10 e ja viinit (12 cl) 6–7 e.pizzakulttuuri on hyökynyt reilun vuoden aikana uudelle tasolle. Silti yksi olennainen pääkaupungista on toistaiseksi puuttunut. Nimittäin puulla lämpiävä pizzauuni, joka on huomattava tekijä napolilaisessa pizzatraditiossa.Esimerkiksi kantakaupungin kehutuissa Via Tribunalissa ja Daddy Greensissä on käytössä kaasulla kuumeneva uuni, Oulunkylän Capperissa ja Lauttasaaren Lucassa sähköuuni.Kahtena viime kesänä Teurastamon Kellohallin pihasta on tosin saanut sesonkimielessä puulla lämpiävässä uunissa valmistettua pizzaa. Sellaista on saanut myös Otaniemen Fat Lizardista.vastanneet voimat avasivat heinäkuun alussa noin vuoden remontin jälkeen kulman taakse B-Smokerya vastapäätä Pizzalan, jonka ytimessä komeilee Napolissa valmistettu puulla lämpiävä uuni.Kerrotun mukaan entisessä kanateurastamotilassa sijaitseva Pizzala henkii hyvää, rentoa tyyliä. Samassa rakennuksessa avasi myös Helsingin Kahvipaahtimon kahvila.Paikka ulkopöytineen sopiikin loistavasti Teurastamon mainion miljöön ja sen muiden ravintoloiden jatkoksi. Aurinko porottaa testikerralla puupenkeille upeasti iltakahdeksaan saakka. Kelpaa nautiskella.Italialaisten klassikkojen ohella Pizzala satsaa pohjoismaisia raaka-aineita hyödyntäviin sekä kokeileviin sesonkipizzoihin. Tarjonta hakee kuulemma muotoaan, ja elokuussa on luvassa lounaita.Listalta löytyy maltillinen määrä pizzoja, testikerralla seitsemän listapizzaa sekä päivän erikoinen. Tilaan koemielessä pakollisen margheritan (13 e) ja lisäksi salamipizzan (15 e).ei ole varsinaisesti mitään valittamista, mutta ei toisaalta mitään erityisen säväyttävääkään. Maku on mieto, jopa hieman vaatimaton, vaikka pizzasta välittyy bulkkipizzaan verrattuna odotetusti paikan kunnianhimoinen luonne – juureen tehty taikina valmistuu kahdesta neljään vuorokautta ja paistuu noin minuutin 400-500 asteessa.Parhaimmillaan täydellinen margherita ei kaipaa mitään lisää, korkeintaan kylmän juoman. Jotain kokemuksesta kertoo se, että nyt salamipizza nousee huomattavasti perusmargheritaa kiinnostavammaksi: salami, rucola ja etäinen säväys chiliä herpaannuttavat huomion olennaisesta eli pohjasta, jossa en maista puu-uunista huolimatta Napolin pizzerioista tuttua kevyttä savuisuutta.Potentiaalia Pizzalasta löytyy, mutta testikerralla vaikutelma ei aivan yltänyt hintojen edellyttämälle tai kaupungin parhaiden pizzojen tasolle.