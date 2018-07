Nyt.fi

Ihanan haikeaa nostalgiaa: ysärifestari Suvilahdessa tuo lavalle myös naukeaa poppia laulavan Nylon Beatin

Nostalgia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

We Love Festival Suvilahdessa (Kaasutehtaankatu 1) 27.–28.7. Liput 59,90–89 e. K-18.

Nostalgia on muodissa vähän kaikkialla, myös taiteen ja viihteen kentällä.Erinäiset musiikkiaktit Nylon Beatista Ultra Brahan tekevät paluun. Järjestetään 90-luvun musiikkifestivaaleja. Lanseerataan 90-luvun musiikkiin keskittynyt radiokanavakin.Tänä viikonloppuna vietettävä We Love Festival vetoaa etenkin kolme–neljäkymppisiin, sillä esiintyjäkatras on sellainen, että sen ikäiset muistavat ne lapsuudestaan ja nuoruudestaan: juuri Nylon Beat, Movetron, Rednex, E-Rotic, Waldo’s People ja niin edespäin. Ajalta, jolloin huulipuna oli ruskeaa, etuheitto hiuksissa korkealla ja spagettiolkaimet sekä reisitaskuhousut kova juttu. Ajalta, jolloin vyölaukkua ei käytetty vain Flow-festivaalin kaltaisissa tapahtumissa.on suosittua, koska se on turvallisen ja mukavan tuntuista. Itse asiassa nostalgian sananmukainen etymologia tarkoittaa koti-ikävää tai kotiin paluuta.Vaikka nostalgia tuntuu hyvältä, se on tietyssä mielessä susi lampaan vaatteissa.Nostalgiassa piehtaroidessaan sitä katsoo nimittäin aina menneeseen ja hakee nautintoa siitä, kuinka hyvin asiat joskus olivat sen sijaan, että koittaisi vaikuttaa nykyhetkeen.Nostalgiasta kumpuavaan nautintoon liittyykin usein myös annos haikeutta tai jopa surua erityisellä metatasolla: tämä on niin upeaa, koska tämä oli silloin joskus upeaa, kun kaikki oli vielä upeaa.