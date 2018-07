Nyt.fi

Rockin hauskimpia rääväsuita – Kid Congo Powers esiintyy erittäin vaihtoehtoisella musiikkifestivaalilla Helsi

Hori Smoku Ääniwallissa (Pälkäneentie 13) pe–la 27.–28.7. Kid Congo & The Pink Monkey Birds pe klo 21.30. Tarkka ohjelma Facebookista.