Pikatestissä Lasipalatsin kupeen tulokas­ravintola, joka yrittää olla kaikkea, mutta on lopulta vain tylsähkö

Mannerheimintie 22, LasipalatsinaukioMa–ti klo 11–24, ke–pe 11–2, la 12–2 ja su 12–24.Lounas 12,90–18,90 e (ma–pe 11–14.30). Ruuat iltalistalta (ma–pe klo 15–22, la 15–22, su 15–21) 4,50–16 e. Hanaolut (0,4 l) 6,30–9,40 e, viinit (12 cl) 6,50–7,60 e, cocktailit 8,80–11,80 e.Lasipalatsi alkaa vihdoin kuoriutua takaisin Helsingin ytimen kauniiksi keskukseksi yli kahden vuoden remontin jäljiltä. Amos Rex -taidemuseon avajaisia vietetään elokuun lopulla.Tötterömäisiä muotoja hyödyntyvän Lasipalatsinaukion on tarkoitus avautua yleisölle elokuun alkupuolella. M-barin entisen terassin paikalla työmaa-aitojen vieressä avasi jo heinäkuun alkupuolella Dekki-niminen terassi.Melko vaatimattomalta kesäisenä perjantai-iltana näyttävä Dekki ilmoittaa olevansa terassi, baari ja disko. Valikoimassa on lounasta, illallista ja drinkkejä. Mikäs siinä, keskeisellä paikalla kannattanee yrittää monenlaista ja eri aikoina. Dekki jakaa saniteettitilat niin ikään entisen M-barin tiloissa toimivan La Torrefazione -kahvilan kanssa, jolla on samat taustavoimat kuin uutuudella.Ulkogrilli on juuri menossa kiinni, mutta saan tilaukset jätettyä. Ruuat valmistuvat todella nopeasti. Bambukertakäyttöastioilta tarjoillut annokset pitää noutaa itse, kun hakulaite piippaa.Rapean suolaiset ja makeat bataattiranskalaiset (5,50 e) tarjoillaan pientä potkua antavan dipin kera. Aivan toimivaa – lopulta testin parasta.Grillattu sydänsalaatti (6 e) on annoksena hieman vaisu, vaikka ideassa on pientä yritystä.Kivalta kuulostava ceviche bowl (16 e) on suurin pettymys. Tulos vaikuttaa siltä kuin se olisi jumittanut aikansa jääkaapissa – kalsea ja vetelä esitys. Ei tee mieli syödä loppuun. Voi voi.Grillipuoli näyttää toimivan kohtalaisesti, sillä hyvien ranskalaisten jatkoksi burger (13 e) on kelvollinen, tosin korkeintaan sitä. Grillin makua ja täyttävyyttä löytyy, mutta tulos rinnastuu lähinnä hieman paranneltuun pikaruokaelämykseen.Testin drinkit, mojito ja greippiä hyödyntävä aperol collins (molemmat 11,80 e), menettelevät keskinkertaisina. Toisin kuin huolella tehdyistä cocktaileista, nyt jää hieman hutaistu vaikutelma.Näin ollen Dekki ei tuo olennaista uutta ankeaan keskustakulttuuriin. Paikkaa voisi erehtyä luulemaan suuren ravintolakonsernin puhtaasti bisnesmielessä paremman puutteessa kyhätyksi pop-upiksi.Kun teen lähtöä, iso puupenkki kaatuu, kun naapuripöydän ilmeisen vauhdissa oleva asiakas törmäilee noustessaan. Kampin perjantai-ilta on vaihtumassa yöksi.