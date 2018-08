Nyt.fi

Herkullista pho-keittoa ja viileitä kesärullia hellesäähän: pikatestissä Katajanokan kahvila, joka täyttyy hel

Tarjolla

Luotsikatu 5, Facebook: Fly FusionMa–pe klo 9–20, la 10–19, lounas ma–pe 11–15.Alkusalaatti ja pho-keitto 10,90–11,90 e, kesärullat 10,90 e, matcha-juoma 4,50 e, kahvit 2,90–4,50 e ja leivokset 2,90–5,50 e.Vietnamilaista pho-keittoa, kesärullia ja leivonnaisia tarjoileva Fly Fusion Cafe on hieman piilossa Katajanokan Luotsikadulla, kaukana keskustan kiireestä. Lounasaikaan paikka voi helposti täyttyä, koska sana loistavasta pho-keitosta on kiirinyt.Viherkasveilla ja eriparisilla huonekaluilla kalustettuun kahvilaan kuitenkin mahtuu sekaan: paikkoja on 12, ja takahuoneesta keittiön vieressä on vielä parin pöydän intiimimpi tila. Myös ulkona on pöytä kolmelle.Kolmen rullan setti on tosin hieman hintava, 10,90 e. Rullien proteiiniksi voi valita tofun, kanan tai lihan. Kasvistäytteet yllättävät: kirpakka kiivi sopii erinomaisesti naudanlihan kaveriksi, ja mansikka on rullassa ihan uusi tuttavuus.Pho-keitto, joka tarjotaan niin ikään joko kanalla, tofulla tai naudanlihalla, on tosiaan erinomaista – ja on syytä huomata, että kaikki on tehty täällä alusta alkaen ja tuoreista raaka-aineista. Tasapainoisen mausteinen liemi on oikeaoppisen kirkasta ja purutuntumaa tuovat mung-pavun idut ja parsakaali.Lounasaikaan pho-keittoannokseen kuuluu raikas alkusalaatti ja leipää, joka tosin on lounastajan pettymykseksi ostettu marketista.Ruokajuomaksi kuuman keiton kylkeen sopii mangolla ryyditetty matchajuoma.on myös erilaisia kahveja. Vietnam onkin maailman suurimpia kahvintuottajamaita Brasilian ja Kolumbian ohella. Vietnamissa tuotetaan voimakkaita, robusta-tyylisiä kahvilaatuja.Sen kylkeen voi valita täällä itse tehtyjä leivonnaisia, joissa on fuusiomeininkiä. Trendikkäästi japanilaisella jauhetulla vihreällä teellä, eli matchalla, täytetty tuulihattu on tuulihatuksi melko rapea, mutta herkullinen. Mantelileivos muistuttaa kovasti ranskalaista sans rival -marenkikakkua, jossa on täytteenä voikreemiä. Meillä leivonnainen tunnetaan Ellen Svinhufvudin kakkuna.Saatavilla on myös kahvilan omaa teesekoitusta, jossa maistuu sitrus ja ruusun terälehdet.Kahden vietnamilaisystävyksen omistama Fly Fusion on sympaattinen tuttavuus. Elämystä olisi täydentänyt, jos kassan takana työskennellyt henkilö olisi osannut informoida asiantuntevammin vietnamilaisista herkuista ja niiden tekotavasta.Muuten palvelussa ei ole moitteen sijaa, se on ystävällistä ja rivakkaa.