Nyt.fi

Jan Vapaavuori vaatii jazzorkesteri Umolta selkeitä muutoksia – Näin konsernijaoston jäsenet perustelevat kant

Jazzorkesteri

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Umo on

Kerrataanpa

Umon julkisen

Jan Vapaavuori, kokoomus:

Hannu Oskala, vihreät:

Nasima Razmyar, Sdp:

Veronika Honkasalo, vasemmistoliitto:

Mika Raatikainen, perussuomalaiset:

https://mesenaatti.me/campaign/?id=866#single/view

https://www.facebook.com/jazzkeittio/