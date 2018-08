Nyt.fi

Tällainen on ”kaikkien aikojen törkyisin tv-sarja”, jonka osallistujat voivat tienata paremmin kuin huippuylio

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Juttua korjattu 11.16: Korjattu oikea tieto Oxfordin ja Cambridgen yliopistojen ansioista tutkimuksen mukaan. Lisätty tietoa Love Island -osallistujien ja huippuyliopistojen opiskelijoiden tulojen vertailun saamasta huomiosta.