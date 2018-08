Nyt.fi

Benjamin Peltonen oli Suomen ensimmäinen Instagram-sensaatio, kunnes ei enää halunnut olla – koska tykkäykset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hän on

Artistius

Seurasi paljon

Hetken aikaa

Kaikkein eniten

Tänään perjantaina