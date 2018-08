Nyt.fi

Mitä on hypnagoginen pop? Anna oudon ja omaehtoisen Ariel Pinkin opettaa

Jotkut

Ariel Pink

Hypnagogisen

Ariel Pink ja Jorge Elbrecht Tavastialla (Urho Kekkosen katu 4–6) 21.8. Ovet klo 19. Liput 30,5–32 e. K-18

bändit ja artisti ovat sellaisia, että musiikin lisäksi sitä uppoutuu syvällisesti artistihahmon tai bändin maailmaan.Kyse ei ole enää vain siitä, että musiikki on hyvää, vaan laajemmin siitä, että ottaa ­jonkun kokonaan omakseen. Vähän kuin parisuhteessa.Artistin haastattelulausunnot, pukeutuminen, ajatusmaailma ja kaikki muu ulkomusiikillinen on silloin lähes yhtä tärkeää kuin itse musiikki.Tämä onnistuu, jos artisti onnistuu luomaan maailman, johon voi upota.on artisti, jossa on juuri tämänkaltaista kokonaisvaltaista tarttumapintaa. Hän on esiintyjänä ja taiteilijana niin outo, omaehtoinen ja äkkiväärä, ettei häntä voi olla ihastelematta.Kyse on ulkomusiikillisten seikkojen lisäksi tietenkin pääosin Pinkin musiikista, jota kuvaillaan usein termillä hypnagoginen pop.Kyseessä on poplaji, joka ammentaa inspiraatiota ja estetiikkaa vuosikymmenten takaisista kappaleista ja musiikkityyleistä.Tyyliin liittyy esimerkiksi lo-fi-estetiikka – eli yksin­kertaistaen tarkoituksellisen tuhnuisen kuuloinen soundi.Se ei kuitenkaan ole retromusiikkia, vaan tietynlaista kuviteltua nostalgiaa.Hypnagogia tarkoittaakin sanana tilaa unen ja valveilla olon välillä.popin kiehtovuudessa on kyse tietynlaisesta satumaailmasta, jossa lainataan menneisyydestä estetiikkaa ja tehdään se ”todelliseksi”.Se on omanlaistaan maagista realismia.Esimerkiksi suomalainen Litku Klementti on hyvä esimerkki artistista, jossa voi kuulla hypnagogisen popin piirteitä.Kyllä, sitä on vaikeaa selittää. Kuunnelkaa itse.