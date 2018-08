Kulhoruoka on tuoretta, terveellistä ja täyttävää, ja nyt sitä saa myös Helsingistä – parhaat pokekulhot löytyivät Kalliosta

Nyt.fi

Kulhoruoka on tuoretta, terveellistä ja täyttävää, ja nyt sitä saa myös Helsingistä – parhaat pokekulhot löyty

Kulhoruokatrendi

Eat Poke Helsinki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Riisin rakenne

Super Bowl

Kalakulhoni

Hey Poke

Annoksen

on seurannut maailmalta Helsinkiin muutaman vuoden ajan. Suosio on helppo ymmärtää: havaijilaiseen keittiöön perustuvat sekä aasialaiseen henkeen marinoitua raakaa kalaa ja riisiä muihin täytteisiin yhdistelevät poket sekä muut kulhorakennelmat avaavat mahdollisuuksia erilaisille muunnelmille.Kulhoruoka on verrattain nopea valmistaa.Kävimme tutustumassa kolmeen helsinkiläiseen kulhoravintolaan.Mikonkatu 8, Aikatalo 2. krs.Ma–pe 11–21.30, la 12–21.30, su 12–20. Lounas tarjolla arkisin 11–15.Lounas 10 e, kulhoannokset listalta n. 14 e.Lounasaikaan Aikatalon toisen kerroksen Eat Poke Helsingissä on mukavasti väkeä, vaikka paikka on esimerkiksi katutason Fafa'siin nähden haastavampi löytää.Nytin arviossa vajaat pari vuotta sitten avanneen ja Helsingin ensimmäiseksi kokonaan poke-kulhoihin keskittyneeksi ravintolaksi kutsutun Eat Poken palvelua kehuttiin "salamannopeaksi".Lounaalla on tarjolla buffet, mitä voi pitää mausta riippuen joko hyvänä tai huonona seikkana.Lautaselle kerätään noutopöydästä riisiä ja kasviksia, minkä jälkeen kulho viedään tiskille jatkettavaksi kahdella pääaineksella, kuten katkaravuilla, lohella, avokadolla tai tofulla.Kymmenen euron kulhobuffetin jatkoksi iltaisin on tarjolla noin 14 euron lista-annoksia.on hyvä, mutta pöydästä kerättävät lisukkeet antavat tylsän vaikutelman. Kurkkuviipaleet ja tomaatti muistuttavat aamiaispöydästä, pavut ja maissi ovat kuin suoraan säilyketölkistä. Kastikkeita, kuten soijaa, voi kaataa mehukannun näköisestä astiasta.Eat Poken annoksen syö toki mielellään nälkäänsä, mutta erityisen laadukasta vaikutelmaa konseptista ja aineksista ei testilounaalla välity. Lounas tuo hivenen mieleen mättöhenkisen kulhopaikan, jossa satsataan laadun sijaan määrään.Hyvää poke-buffetissa on toki se, että ison nälän yllättäessä kulhoa voi täydentää uudelleen pääaineksia lukuun ottamatta.Lönnrotinkatu 34, Hietalahden kauppahalli.Ma–to 10.30–18, pe 10.30–20, la 11–20. Elokuun loppuun myös su 10.30–16.Kaikki kulhot 12 e.Hietalahden hallin näppärästi nimettyä Super Bowlia voi pitää yhtenä pääkaupungin kulhotrendin konkareista.Kohta pari vuotta toimineella Super Bowlilla oli muutaman kuukauden ajan ravintola Kampin keskuksessa syksyllä 2017 sekä Hernesaaren rannassa viime- ja toissakesänä.Palvelu on koekerralla ripeää ja miellyttävää. Tarjolla on kala-, kasvis-, kana- ja lihatäytteiset kulhot, joista myyjä suosittelee kalaa tai kasvista.Riisin ohella pohjaksi voi valita täysjyväkuskusia tai kvinoaa.näyttää erinomaiselta. Annoksesta löytyy lämminsavulohen ohella ituja, seesaminsiemeniä, tsatsikia, fetaa, edamamepapuja, kurkkua ja salaattia, siemennäkkileipää sekä väriä antavaa marinoitua punasipulia.Nyhtöbroileriannokseen tulee esimerkiksi marinoitua paprikaa ja mozzarellaa, lihaversioon taas chorizoa ja ilmakuivattua savukinkkua. Kasviskulhoon saa hummusta ja harissa-jugurttikastiketta, jota on tarjolla myös kaurapohjaisena.Komponentit ovat hyviä, mutta erityisen hienostunutta säväystä hallin terveysruokahenkiseltä vaikuttava "superkulho" ei herätä. Super Bowl ei ole pettymys, mutta heti en koe tarvetta kipaista takaisin.Fleminginkatu 12 A.Ma–pe 11–20, la 12–20.Kulhot 11,0–18 e.Kallion Fleminginkadun vahvistuvaan ruokaravintolakeskittymään toukokuun alussa avanneessa Hey Pokessa on kesäiltana jopa aavistus ruuhkaa.Pienessä liikehuoneistossa annoksia jonottaa lisäkseni Daft Punkin tahtiin kolme muuta asiakasta, joten joudun hieman odottamaan.Saan kuulla ravintolan suosion kasvaneen vauhdilla.Olen kuullut hyvää ravintolan aiemmasta, Korkeavuorenkadulle puolitoista vuotta sitten avanneesta kohteesta. Ystäväni on kehunut paikan kulhoja maittaviksi mutta hieman hintaviksi.Hey Poke on juuri avaamassa myös kolmannen, aiempia isomman ravintolan keskustan Citycenterin ravintolakerrokseen.Tilaan testiin paikan suosituimman annoksen eli lohikulhon seesamiöljy- ja soijakastikkeella (14,50 e normaali annos, 11,50 e pieni).Hey Poken kulhoissa löytyy kuulemma kalifornialaista vaikutetta perinteisen havaijilaisen jatkoksi – ravintolan lontoolainen omistaja sai poke-kulhoherätyksen juuri Kaliforniassa.rakenne vaikuttaa mainiolta. Kokonaisuus on laadukas, suutuntuma hyvä – maittava annos kaikkinensa.Mukana on riisiä, avokadoa, puna- ja kevätsipulia, edamamepapuja sekä lehtikaalia. Itse lisään joukkoon hieman kuivattua sipulia ja srirachamajoneesia.Hey Poken helppo ja luonteva meininki ilahduttaa. Simppelin pätevä annos vaikuttaa kieltämättä hivenen hintavalta kulhon kompaktiin, pikaruokaan kallellaan olevaan henkeen nähden.