Nyt.fi

Tämä jää mieleen vuoden Viapori Jazzista: Verneri Pohjola taisi tulla säveltäneeksi sielunmessun isälleen

Taas

Viisi päivää

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomenlinnan

Pohjolan

https://www.hs.fi/haku/?query=kasmir+uusitupa

https://www.facebook.com/jazzkeittio/