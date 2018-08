Nyt.fi

Pursimiehenkatu 21, +358 451 361 883.Ma–La 11–21, Su 12–19.Salaatit ja keitot 12–13 e, mykyt ja baot 3–7 e, kahvit 3–4 e.fuusioruokaa tarjoava vietnamilainen kioski jää aurinkotuoleistaan huolimatta monen Pursimiehenkadun kulkijan kuolleeseen kulmaan. Joku on kuitenkin vilkuillut sivuilleenkin. Bumi Cafe kun löytyy jo Annankadulta ja Pohjoisrannastakin.Testipäivä on yksi niistä helteisistä päivistä, joista tämä kesä muistetaan. Suolainen ja aromaattinen pho-keitto tuntuu ainoalta ruoalta, jota tällä ilmalla kuuluu – ja voi – syödä. Listalta löytyy erilaisia mykyjäkin. Kuulemma ostettuja pakastetuotteita.Tiskin takana pienessä keittiössä häärää sympaattinen tyyppi. Käynnissä on yhden miehen show, jonka menossa ei keittiö ole pysynyt mukana. Huojuvien tiskivuorten nähtyä käy pakastetavaran tarjoaminen heti järkeen. Liesi on varattu poreileville liemille, ja hyvä niin.ja tofu-sieni-pho-keittoja ennen nautimme bbq-possu­-guabaot sekä höyrytettyjä jiaozi-­tyylisiä purjomykyjä. ­Alkuruoat olivat kaikessa yksinkertaisuudessaan klassista katuruokaa: tyydyttäviä ja maittavia. Maut tuttuja ja luonteeltaan neutraaleja.Kirkasliemiset phot tarjoiltiin limesiivujen ja paahdetun sipulin kera. Yksinkertaista ja kotoisaa. Pinnalla kelluvat öljypisarat lupailivat samettista suutuntumaa.Lupaus lunastettiin. Kasvisversion liemen makua dominoi suolan lisäksi sienet. Anista ja minttua muistuttavan thaibasilikan mentolinen purskahdus oli kuin paletinpuhdistaja keskellä ateriaa. Tofua oli runsaasti, ­tosin maustamattomana. Hapan­imelän soijakastikkeen avulla sai ruokailija itse vietyä annoksen maaliin. Etukäteen kerrotusta porkkana-allergiasta ei puhtain paperein valitettavasti selvitty. Sotkuinen keittiö iski jälleen., tummapaah­toisesta robustakahvista ja ­kondensoidusta maidosta tehty kahvijuoma oli hämmentävän tutun (Frezza) makuinen. Kinuskinen ja vaniljainen juoma toimiikin paremmin jälkiruokana kuin kahvikupillisena.Keskimäärin ravintoloista ­etsitään mutkatonta ruokailukokemusta, joka täyttää tarkoituksensa, eli vatsan, sekä on vastine saamilleen rahoille. Bumi Cafe osoittautuu näiden ravintolaruokailujen tyyppiarvoksi.