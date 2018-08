Nyt.fi

Taideryhmä Oblivia teki esityksen, jossa ruumiillistetaan algoritmi – ”Se on käytännössä sellainen erikoisella

Esitystaideryhmä

Oblivia: Lapset ja muut radikaalit Kansallisoopperassa (Helsinginkatu 58) 29.8.–30.8. klo 19. Liput 10-44 e. Helsingin Sanomat on Juhlaviikkojen yhteistyökumppani.

Oblivian teema on iso. Sen uudessa esityksessä Lapset ja muut radikaalit ”eri sukupolvet pohtivat, miten valta jakautuu ja minkälainen rooli rahalla on siinä.”Ei mikään ihan helppo juttu. Lisäksi osa esittäjistä on lapsia.”Mietittiin kiinnostavaa teemaa, ja tuli mieleen, että raha ja taloudelliset rakenteet. Ne ovat niin hankalan oloinen juttu. Halusimme tutkia myös demokratiaa, sillä näiden teemojen ympärillä on demokratiavaje. Ihmiset, joilla on rahaa, usein tietävät aiheesta, ja ne, joilla ei ole rahaa, eivät niin paljon tiedä aiheesta.””Todella paljon! Kun esimerkiksi ruumiillistamme vaikeita asioita ja tutkimme niitä, tulee olo, että eivät ne ole mitään kummallisia luonnonvoiman tapaisia juttuja, vaan niitä voi hallita. Se oli suuri ahaa-elämys. Ei niissä ole mitään ihmeellistä, vaikka niistä ehkä yritetään tehdä sellaisia.””Kyllä. Joku esiintyjä on vaikkapa vero, ja toinen on vaikkapa indeksi. Siinä tulee näkyväksi, miten kaikki nämä asiat vaikuttavat toisiinsa. Jos vaikka vero menee alaspäin, joku muu nousee ja niin edespäin. Ruumiillistimme myös esimerkiksi algoritmin.””Se on käytännössä sellainen erikoisella tyylillä tehtävä nopea kävely.””Siinä täytyi luonnollisesti selittää ja pohtia kaikki sellaiset asiat, jotka olivat meille ammattitaiteilijoille itsestään selviä. Eli purimme työtapojamme ja ajatuksiamme, jotta voimme tehdä esityksen yhdessä.”