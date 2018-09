Nyt.fi

Katukuvaan ilmestyneet trendikkäät kioskit tarjoavat terveellistä valmisruokaa, mutta hieman kirpaisee

Mannerheimintie 22–24 ja Viides linja 10.Ma–pe 8–20, la 10–18.Salaatit 10,90 e, puurobaari 4 e, päivän keitto 6 e, bagelit ja wrapit 6–7 e, lämmitettävät valmisannokset 6–9 e., eettisen ja hintavahkon maineessa oleva, pian kymmenvuotias Anton & Anton -ruokapuotiketju avasi keväällä "kioskit" keskustan Lasipalatsiin ja Kallion Karhupuistoon.Kolmas kioski on avautumassa pääkaupunkiin myöhemmin tänä vuonna."Suomen ensimmäinen ruokakioski", julistaa ständi Lasipalatsin kaupan edessä ja kuulostaa liioittelevalta.Kioski on yrityksen Kruununhaan ja Ullanlinnan kauppoja pienempi, noutoeväisiin kuten kahviin, aamiaiseen, salaatteihin, keittoihin sekä valmisruokiin satsaava herkkupuoti.ikkunateippaus kertoo.Elokuisena keskiviikkona puolen päivän jälkeen eli lounasaikaan Lasipalatsin A&A-kioskissa on tyhjää – olen hetken ainoa asiakas.Katse kiinnittyy oikeanlaisia valintoja julistaviin graafisiin seinäteksteihin. "Kaikessa hyvässä on ripaus etiikkaa", "pudas ruoka, puhtaampi omatunto", "hyvässä valmisruoassa ei ole mitään pahaa".Kioskin salaatti rakennetaan kolmesta erillisestä, biohajoavissa pakkauksissa myytävästä elementistä: salaattipohjasta, proteiinista ja kastikkeesta.Vesi, kuplilla tai ilman, kuuluu ostokseen, mutta halutessa voi hankkia paikan oman lasipullon (13 e), jota voi käydä täyttämässä mielin määrin aukioloaikojen puitteissa.pikniköimään hiljattain avatun Lasipalatsinaukion kuvauksellisen designtötterötason päälle.Anton & Antonin Järvenpään keittiössä syntynyt päivän keitto, tällä erää parsakeitto, on kovin vaisu ja yllätyksetön.Aasialaisittain maustettu ja kotimaisella tofulla tukevoitettu nuudelisalaatti paljastuu puolestaan mainioksi.Sotken tofun ja vegaanisen chilimajoneesin esimerkiksi sokeriherneillä, korianterilla ja punaisella chilillä jatkettujen lasinuudelien päälle – suussa kihelmöi kivasti.Viereinen sushipaikka mainostaa näemmä buffetiaan hintaan 12,50 e. Vaikka salaattini on pätevä, naapurin tarjous kuulostaa houkuttelevan kilpailukykyiseltä.Karhupuiston aavistuksen Lasipalatsin liikettä isompi A&A-kioski toimii vastaavalla konseptilla kuin keskustapaikka.Tiistai-iltana muut asiakkaat ovat englantia puhuvia, kenties turisteja.Kioski on istuva lisä Karhupuiston hip-keskittymän kahviloiden sekä katutilasta lekottelupaikan tehneen kirjaston kupeeseen – salaatti, kahvi tai mehu on luonteva napata Matti Heleniuksen puistoon kirjaston taakse.Hintaa kieltämättä kertyy, mikä rajannee asiakaskuntaa. Kaksi kalakatkarapupihviä ja laadukas vadelmamehu – tai "fresca" – maksavat yhdessä 13,20 euroa.