Katajanokan uusi Båtski bar tarjoaa perusbisseä, mutta ruokalista yllättää positiivisesti

Båtskin

Kanavakatu 5, 0400235994, båtski.fi.Ma–to 10.30–23, pe–la 10.30–24 ja su 10.30–23.Alkuruoat 8–12 e, pääruoat 14–20 e, hanaoluet 4,50–10 e, talon viinit 25 e / plo ja 10 e / 24 cl, cocktailit 8,50–11 e.baari- ja ravintolaelämä on erityisesti kesäaikaan keskittynyt niin voimakkaasti Kanavarantaan, että toisinaan unohtuu, että Katajanokalta löytyy muitakin pieniä ravintolakeskittymiä. Yksi niistä on Wanha Satama ja sen ympäristö, jossa ovat myös hotelli Grand Marina ja Viking Linen terminaali.Wanhan Sataman terminaalinpuoleisessa päädyssä on toiminut 90-luvulta lähtien kourallinen ravintoloita, joista mikään ei ole ollut erityisen houkutteleva. Ne ovat pikemminkin pyrkineet tarjoamaan helpotusta akuuttiin alkoholinpuutteeseen kuin toimimaan houkuttelevana seurustelu- ja ruokaravintolana. Viime vuosina paikalla ei ole ollut ravintolaa lainkaan.tuli muutos keväällä, kun Suomen Messut Osuuskunta myi Wanhan Sataman ja tilaa vapautui jälleen ravintolatoiminnalle. Kanavakadun ja Mastokadun kulman tuorein ravintolayrittäjä on nimeltään Båtski Bar.Båtskin huomiota herättävin piirre on sen isohko terassi Kanavakadulla, jonka voisi kuvitella palvelevan erityisesti Tukholmaan ja Tallinnaan suuntaavia tai niistä palaavia janoisia ja nälkäisiä matkaajia. Ravintolan sisätila on iso ja avoin, ja pikemminkin siisti ja hyvin valaistu kuin hämyinen ja charmantti. Se antaa sille hiukan hotellin aulabaarin tai lauttaterminaalin kahvilan tunnelmaa.Kuumana kesäiltana ilmastoidussa sisätilassa oli kuitenkin mukavampi syödä kuin terassilla, erityisesti kun Tallinnasta tulevat autot aiheuttivat hetkellisen liikennepiikin Kanavakadulle. Isolta näytöltä olisi voinut seurata Eurosportin lähetystä yleisurheilun EM-kisoista Berliinistä, jos sellainen olisi sattunut kiinnostamaan. Tilavaakin oli, tiistai-iltana ainoa vieras lisäksemme oli nuori reppumatkaaja, joka tappoi aikaa ennen kuin etsi jonkun suojaisan nurkan jossa yöpyä.juomavalikoima on kohtuuhintainen ja suhteellisen kattava – hanaoluet ovat suurien panimoiden tavaraa eli käsityöoluet pitää metsästää muualta, mutta hanoja on paljon ja cocktaillista on jopa yllättävä.Suurin yllätys oli kuitenkin ruokalista – Båtskin ruoat eivät ole perusbaariruokaa hampurilaisineen ja pizzoineen, vaan listalta löytyy muun muassa päivän kala ja paistettu munakoiso. Seurueemme söi hauesta tehdyn Fish & Chipsin ja pitkään haudutettua porsaanposkea, joista erityisesti jälkimmäinen oli todella onnistunut. Haarukan kosketuksesta mureneva porsaanposki tuli pinaatti-salaattipedillä, jossa oli itse paistettuja krutonkeja ja kirpeän etikkainen kastike. Possun kylkeen tarjoiltiin kukkakaalipyree, omenakastike ja halkaistu, kokonaisena paistettu porkkana. Maukas ja runsas annos oli astetta parempaa kotiruokaa maltillisesti hinnoiteltuna.Ruoan päälle nautimme cocktailit terassilla ja seurasimme laivalta purkautuvaa autoliikennettä. Terassilla oli kuin estradilla, mutta yleisönä olivat vain Virosta tulevat matkalaiset.Kokemuksessa oli myös aavistus retrohenkisyyttä – Båtskissa soi radio, tarkalleen ottaen Radio City, jonka soittama valtavirran rock oli vankasti kiinni 80- ja 90-luvuilla. Guns ’N’ Roses, Aerosmith ja AC/DC, ajattoman radiohöpinän kehystäminä, tekivät visiitistä guilty pleasure –henkisen, ilman että tarvitsi oikeasti tuntea huonoa omaatuntoa mistään.