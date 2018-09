Nyt.fi

Vibrafonisti Panu Savolaisen monipuolisuus yllätti jälleen – ja siksi Panurama-klubi on syksyn suuri ilo

Mitä

Kuukauden

Hyvä

3TM edustaa

Perjantaina

Millaista

Ai niin

https://www.facebook.com/jazzkeittio/