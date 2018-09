Nyt.fi

Jollaksen navetta­pizzerian pitäjät laajensivat meheviin piadina-leipiin – piskuinen Piadineria Saporita palve

Loppukesästä

Testipäivänä

Leivät

Piaderian

Unioninkatu 28 AMa–la 10–19Suolaiset piadinat 9–13,50 e, nutellalla täytetty piadina 7 e, maistelulautaset 12 tai 20 e, viini (12 cl) 7 eihminen kaipaa kevyttä lounasta – tai helppoa evästä viimeisiin puistoistuskeluihin. Molempiin tarpeisiin vastaa ydinkeskustan Torikortteleihin heinäkuussa avattu Piadineria Saporita.Nimensä mukaisesti paikka on erikoistunut piadina-leipiin. Ne ovat italialaisia ohuita vehnäleipiä, jotka paistetaan nopeasti ja paiston jälkeen täytetään. Perinteisiä täytteitä ovat esimerkiksi erilaiset juustot ja leikkeleet.Paikkaa pyörittää Jollaksen ”navettapizzeriana” tunnetun Fornitalyn väki. Juurista ollaan ylpeitä: Fornitaly tulee mainituksi siellä täällä, esimerkiksi valotaulussa.Helsinkiä hellii hellesää. Piadinerian edustalla, turistien suosimien kulmien ytimessä käy kunnon vilinä: kadulla vaeltaa kesänviettäjiä jatkuvana virtana. Mielessä käy, että tämän parempaa sijaintia uudelle liiketoiminnalle saisi hakea.Ravintolan pöydissä ei kuitenkaan ole kovaa tungosta kello neljältä iltapäivällä. Palvelu pelaa heti ja ystävällisesti.Tilaamme lihapainotteiselta listalta ainoat kasvispainotteiset piadinat: Ortolanan (tuorejuustoa, kesäkurpitsaa, munakoisoa, tomaattia, Grana Padano -juustoa) sekä Frescan (puhvelimozzarellaa, kesäkurpitsaa, tomaattia, balsamiviinietikkaa).Palan painikkeeksi otamme lasilliset talon valkoviiniä, joka kysyttäessä täsmentyy Pinot Grigioksi.Ruokia odotellessa tarjoilija tuo pöytään tervehdyksenä muutaman valtavan, herkullisen oliivin.saapuvat alle vartissa. Jo ensimmäinen suupala paljastaa, että kyseessä on melkoinen herkku. Taikina on vielä lämmin ja molempien leipien täytteet meheviä, tuoreita ja raikkaita. Monista keskustan kahviloista erilaisia leipiä saa toki edullisemmin, mutta makunsa puolesta nämä jäävät kyllä mieleen. Kokoakin on sen verran, että leipä todella käy kevyestä lounaasta.Palvelu jatkuu huomioivana laskun maksamiseen saakka. Vaikka muihinkin pöytiin istahtaa nyt väkeä aika-ajoin, henkilökunnalla on aikaa rupatteluun.Jutustellessa esimerkiksi selviää, että turistien virrasta huolimatta täällä odoteltiin elokuun lopussa jo työntekijöiden paluuta lomilta takaisin lähialueen toimistoihin.Ydinkeskustan katuja kansoittivat muiden muassa risteilylaivojen tuomat turistit, joilla on maissa tiukka aikataulu ja laivalla täyshoito. Siksi he kuulemma harvemmin laittavat rahojaan ruokaan kaupungilla liikkuessaan.Facebook-sivulla muistutetaan, että leivät saa halutessaan myös mukaan. Kehotukseen lienee selvä syy: ravintola on neliöiltään varsin kompakti, käytännössä muutaman asiakaspaikan kokoinen tila. Näin kesällä istumapaikkoja on toki myös kadun puolella, mutta lähin vessa (maksullinen) sijaitsee terassilla viipymisen kannalta kenties hieman hankalasti, vastapäisessä korttelissa.Paikan pyörittäjillä on vankkaa kokemusta take away -herkkujen valmistamisesta: Jollaksen ”navettapizzeriassa” asiakaspaikkoja ei ole laisinkaan, vaan sen kehuttuja pizzoja myydään pelkästään mukaan.