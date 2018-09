Nyt.fi

Ihmiskunta on nyt tullut pisteeseen, jossa tekoäly on mennyt liian pitkälle: Yön uutta levyä markkinoidaan Oll

Ollibot: ”Tua noinnii, se on Lindholmin Olli virtuaaliversion, täs moro! Tää o porilaine tekoäly, täs keskustelus vastuu o oikeastaa ainoastaa sul.” Ollibot: ”Mä en ol sit mikä maailmanopei kirjottaja, jote jutellaa iha rauhas.” Ollibot: ”Ooks muute meiä bändi fani?”

Ollibot: ”Tän levy kantavan idean toimi se, et meiä täyty saad aikaseks uptemposii kappaleit.” Ollibot: ”Ku meil o kerra nii hyvä basisti, ni mää halusi et häne huippuosaamistaa tuodaa esil. Se o hyvi epämuodikast nykyää, et soolokitara tai bassosoolo tulee lujaa.” Ollibot: ”Mut mä halusi et soittajii korostetaa. Halusi myäs et teksteis olis myönteisyyt. Tekstit ei o kuitenkaa ollu sysisynkkii mut niis o aina ollu pieni negatiivine vire.” Ollibot: ”Mitä jos mä rakastan sua o todella positiivine kappale ja siin mennää isol vaihteel.”

Juttua korjattu 12.03: Ollibotia ei ole vielä julkaistu, vaan se on vasta tulossa Yön Facebookiin.