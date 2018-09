Nyt.fi

Forkut, palkkari ja ATG – Tässä lyhyt bodaus-suomi sanakirja, olkaa hyvät

Iron Rebel -kehonrakennuksen SM-kisat Kulttuuritalolla (Sturenkatu 4) 15.9. Ovet aukeavat klo 10. Liput alkaen 38 e.

Kulttuuritalon lavalla nähdään isoja naisia ja miehiä, kun Suomen kehonrakennusliitto (SKL) järjestää ensimmäistä kertaa vuosiin omat kehonrakennuskisat.Kehonrakennuksen SM-kisoja on toki ollut aiemminkin, mutta ne pidettiin kahden liiton, SKL:n ja SFU:n (Suomen Fitnessurheilu) yhteisesti järjestäminä kisoina. Tänä vuonna pidetään sekä SKL:n että SFU:n kisat.Jos kisoja menee katsomaan, kannattaa ottaa haltuun alan slangia, jotta kisoista voi nauttia täysin rintalihaksin.Ass to grass -kyykky, eli jalkakyykky, jossa mennään niin alas, että takapuoli viistää maata.: Hellittelynimi (joidenkin mielestä myös haukkumanimi) ihmiselle, joka elää askeettista bodarin elämää ja pyrkii vain syömään, lepäämään sekä harjoittelemaan uhraten bodaukselle kaiken.: Palautusjuoma eli harjoittelun jälkeen juotava proteiinia ja hiilihydraatteja sisältävä juoma, jonka tarkoitus on edistää palautumista harjoittelusta.: Poseeraus, jossa nostetaan kädet sivuille ylös koukkuun tarkoituksena esitellä, kuinka isot hauikset (ja osin myös selkä) on saatu treenattua. Kun tehdään tuplat takaa eli poseerataan selin tuomaristoon, usein jännitetään myös toisen jalan pohjelihasta asettamalla jalka varpaiden varaan.: Roina on slangisana dopingaineille. Roinaaja on kehonrakentaja, joka käyttää dopingaineita.: Slangisana kehonrakentajalle, joka ei käytä dopingaineita, vaan treenaa ”natuna” eli naturaalina.: kyynärvarret (engl. forearms).: Kun kehonrakentaja kasvattaa lihasmassaa, hän on usein bulkilla eli massakaudella. Tämä tarkoittaa treenijaksoa, jonka aikana pyrkimys on kasvattaa lihasmassaa. Kun bulkki on ohi, alkaa usein dieetti, jolla rasvat tiristetään pois ja toivotaan, että jäljelle jää jokunen kilo uutta lihasmassaa.