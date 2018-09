Nyt.fi

Pikatestissä Teurastamolle avattu uusi Moko, jonka aamiainen ei jättänyt nälkäiseksi

Punavuoressa

Missä? Työpajankatu 2 A, moko.fi/moko-market-teurastamo.Ma–pe klo 8–16, la klo 10–16, su suljettu. Aamiainen arkisin klo 8–11, lauantaisin koko päivän. Lounas arkisin klo 11–15, la koko päivän. Tapahtumien yhteydessä kahvila on auki tavallista pidempään.Aamiaissämpylä 5 e, jugurtti granolalla ja itsetehdyllä hillolla 4,50 e, kahvi 2,50. Salaatti kolmella täytteellä (tarjolla koko päivän) 10,50 e.ja Sörnäisissä toimivat Mokot saivat keväällä uuden sisarpaikan, kun Teurastamon alueelle avattiin toukokuun lopussa uusi Moko Market eli kahvilan ja sisustusliikkeen yhdistelmä.. Nyt sieltä saa aamiaista, lounasta ja kahvilaherkkuja muiden Mokojen tapaan. Alueen tapahtumien yhteydessä kahvilaa pidetään auki tavallista myöhempään, jopa iltakymmeneen.testaamaan arkiaamiaisen. Mukava yllätys on, että aamiaisensa osaset saa valita itse varsin pitkältä listalta.Tarjolla on esimerkiksi aamiaissämpylä juustolla tai kinkulla ja juustolla (5 e), keitetty kananmuna leipätikkujen kera (2,90 e), paahdettu levain-leipä maapähkinävoilla ja banaanilla (5,50 e), vegaaninen puolukkatuorepuuro (4 e) sekä vihersmoothiekulho (5,90).Aamiaiselle kertyy helposti hintaa, kun kahvista tai teestä on maksettava erikseen. Silti runsaat ja harkitun oloiset vaihtoehdot ilahduttavat syvästi.Ruuat tuodaan pöytään yksitellen, eikä erityistä hoppua tunnuta pitävän, vaikka paikalla on lisäksemme vain kaksi muuta syöjää.ruokien saapumisen jälkeen voi todeta, että kaikki maistuu erinomaisen herkulliselta.Itse tehdyiksi mainostetut aamiaissämpylät ovat asiaan kuuluvasti ihanan pehmeitä sisältä. Sämpylän lisäksi lautaselle on aseteltu muutaman lusikallisen kokoinen vihersalaatti.Muista ruuista erityismaininnan ansaitsevat maapähkinävoi-banaanipaahtoleipä sekä vihersmoothiekulho. Ensimmäinen on onnistunut yhdistelmä makeaa ja suolaista, joskin tuoreiden banaaniviipaleiden päälle ripotellut kuivatut banaanilastut olisi voinut jättää poiskin.Punavuoren ja Sörnäisten Mokot tunnetaan viikonloppubrunsseistaan. Täällä taas sama aamiaislista on käytössä myös lauantaisin. Hyvä valinta, kaikki eivät hingu brunssille.