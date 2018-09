Nyt.fi

Fleminginkadulle avattu olutpuoti paljastui pikatestissä hauskaksi pikkubaariksi

Pienpanimo-oluisiin

Öl ut

Hanassa

Fleminginkatu 12.Ti–la 12–21, su 12–18.Ma suljettu.Pullo-oluet 3,70–15,50, pullosiiderit 6,20–12,90. Hanaoluet 5 e (0,3 l) ja 8 e (0,5 l). Sipsi- ja pähkinäpussit 2,50 e.erikoistuneet puodit ovat tuttuja ulkomailta Tallinnaa myöten. Usein niissä voi maistella juomia paikan päällä ja ostaa pulloja myös mukaan.Helsingistä on löytynyt ainakin yksi oluisiin keskittynyt pikkukauppa, mutta päivitetty alkoholilaki mahdollistaa nyt myös kaupan ja ravintolan yhdistelmät ulosmyyntiä harjoittavan ravintolan muodossa.Nyt sellainen löytyy keskeltä Kalliota. Sanaleikkimäisesti nimetty Öl ut avasi Fleminginkadulla yli 70 vuotta toimineen tekstiililiikkeen paikalla elokuun alkupuolella.Taustalla Beastie Boys, Method Man ja Miles Davis sekoittuvat jääkaapin hurinaan.ilmoittaa olevansa "kaupparavintola". Anniskelupaikkoja on toistaiseksi vain neljä, mikä korostaa konseptin erikoisuutta. Tila ei ole kauppamainen kauppa tai baarimainen baari.Myynnissä on noin 130 eri olutta, mutta tilaan mahtuisi enemmänkin. Eri oluttyypit ovat hyvin edustettuina, ja pääpaino on eurooppalaisissa käsityöläisoluissa. Suomalaistuotteitta on noin 50 erilaista. Muutaman siiderin jatkoksi on tulossa lonkeroakin.Vitsikkäästi jääkaapista löytyy myös hipsterimainetta kerännyttä amerikkalaista perusolutta Pabst Blue Ribbonia – sikäläistä ”Pirkkaa” kuten asiantuntevalta vaikuttava myyjä luonnehtii.oli testikerralla vain kahta olutta, hedelmäistä saisonia sekä voimakasta ipaa (Indian Pale Ale). Molemmat maistuvia kotimaisia. Kolmas hanaolut, kevyen pihkainen latvialainen ipa on sittemmin saapunut tarjolle, ja neljäskin hana on tulossa. Ruokatarjoilua ei pähkinä- ja sipsipusseja lukuun ottamatta ole.Pari päivää myöhemmin yritämme Öl utiin toistamiseen, mutta asiakaspaikat ovat perjantaina täynnä. Ostamme matkaan brittiläistä session ipaa sekä happamampaa liettualaista ipaa.Omien ruokien nauttiminen on Öl utissa sallittua, mutta tilan puutteessa suuntaamme pizzalaatikon ja herkkuoluiden kanssa viereiselle Torkkelinmäelle.