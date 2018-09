Fakta

Älä unohda näitä



Shoplifters: Hirokazu Kore-edan elokuva voitti toukokuussa Cannesin elokuvajuhlien pääpalkinnon. Molemmat Rakkautta & Anarkiaa -näytökset on jo loppuunmyyty.



Raja: Eero Milonoff näyttelee toista pääroolia rinalaisruotsalaisen Ali Abbasin ohjaamassa elokuvassa, joka palkittiin myös Cannesin elokuvajuhlilla.



The House that Jack Built: poikkeuksellisista elokuvistaan tunnetun tanskalaisohjaajan Lars von Trierin uutuus on pikimusta komedia, joka on ehtinyt jo järkyttää katsojia sekä herättää paljon puhetta äärimmäisillä väkivaltakohtauksillaan.



Kesä: Tämän vuoden Rakkautta & Anarkiaa -päätöselokuva on venäläisen mielipidevangin Kirill Serebrennikov ohjaama puolustuspuhe ilmaisunvapaudelle.