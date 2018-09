Nyt.fi

Alusvaateketju julkaisi ”seksikkään Handmaid’s Tale -asun” – internet raivostui, yhtiö poisti asun ja todellis

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://mashable.com/article/sexy-handmaids-tale-costume/?europe=true&utm_source=feedly&utm_medium=webfeeds#4ZrDDjpHJiqw

https://www.bustle.com/p/sexy-handmaids-tale-costumes-just-hit-the-internet-this-is-your-reminder-to-please-dont-11975813