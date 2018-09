Nyt.fi

Lasten dekkarifestivaaleilla lapset pääsevät ratkomaan arvoituksia ja salaisuuksia ihan itse

Dekkarifestivaali Helsingin Pörssitalossa (Fabianinkatu 14) ja Lasten dekkarifestivaali Kallion kirjastossa (Viides linja 11) 22.9. Pörssitalo klo 11–18 ja 18–22. Kallion kirjasto klo 11–16. Liput 15–75 e. Lasten festivaaleille vapaa pääsy.