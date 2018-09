Nyt.fi

Pikatestissä marokkolainen ravintola Casserole, joka tuo ykkösluokan asiakaspalvelun vaatimattomiin puitteisii

Iso Roobertinkatu 24Ma–Pe 10–22, La 11–22Päivän erikoinen 12,50, lämpimät ruoat 10,90–13,90, keitto 7,90Casserole on vaatimaton ja lähes huomaamaton lounas- ja iltaravintola kuhisevalla Isolla Roobertinkadulla. Nimen ja verkkosivujen puolesta odotukset ravintolasta seilaavat höyryävien patojen ja syvien marokkolaisten makujen ulapalla.Paikka itsessään on kalvakka ja keskeneräinen. Kuin remonttia olisi kriittisiä silauksia myöten vielä muutama päivä jäljellä.Huomio kiinnittyy välittömästi patoihin ja niistä leijaileviin vietteleviin tuoksuihin.Testaajien pälyilevät katseet johtavat paikan konseptin selitykseen ja mikä hienointa, maistiaisiin. Nyt on ymmärretty Suomessa kovin harvoin nähty asiakkaan arvostus. Uuteen ravintolaan, oletettavasti nälkäisenä, tullessa valinnan vaikeudessa helpottaa auttava käsi. Tässä tapauksessa lusikka ja lautanen makupaloineen.Asiakkaalle jää haluttu olo, mikä johtaa useimmiten pidempään asiakkuuteen.Maku on yhtäaikaisesta täyteläinen ja raikas, suutuntuma mureneva ja kermainen. Epäilemme sen johtuvan voista, jota ei kuitenkaan oltu käytetty.Viinissä haudutettu kana oli kanssatestaajan mielestä taivaallista. Riisejä oli kahta sorttia, mausteista linssi- ja kekseliästä kukkakaaliriisiä. Jälkimmäinen oli kuulemma kokin “päähänpistos”, joka jäi listalle.Päädyimme maistelun jälkeen täytettyyn paprikaan ja lihapulliin. Niistä kun jäi maistiaiset saamatta. Salaattipöydän antimet olivat raikkaita ja kiusoittelevia. Mintun käyttö hienovaraista ja tyylikästä.Liekö syynä sitten alkupalojen suolaisuus tai alkuinnon luomat odotukset.Asiakkaasta pidetään Casserolissa huolta alusta loppuun. Katse riittää kertomaan avuntarpeesta. Talon piikkiin tarjotut “espressot” olivat kuitenkin kaikessa pyyteettömyydessään turhat: maku ei yltänyt ruokien tasolle.