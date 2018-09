Nyt.fi

Jäyhäkasvoinen erikoissyyttäjä Robert Mueller vieraili tietokoneliikkeessä kuin kuka tahansa – internetin irvi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/FootballExpert/status/1045052693423755266

https://twitter.com/MrWag001/status/1045050943253999620

https://twitter.com/RmetropolisO/status/1045058449438994433

https://twitter.com/jane_bakersays/status/1045291010803290113

https://twitter.com/BrimstoneAshe/status/1045058658223247361

https://twitter.com/I_Hay/status/1045052146033545218

https://twitter.com/FootballExpert/status/1045052693423755266

https://twitter.com/MrWag001/status/1045050943253999620

https://twitter.com/robvegas/status/1045056833965232128

https://twitter.com/RmetropolisO/status/1045058449438994433

https://twitter.com/jane_bakersays/status/1045291010803290113

https://twitter.com/BrimstoneAshe/status/1045058658223247361