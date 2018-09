Nyt.fi

Takavuosien suuri kotimainen lupaus LCMDF tekee paluun vanhanaikaisella tyylillä

LCMDF Tavastialla (Urho Kekkosen katu 4-6) 29.9. Ovet klo 19. Liput 14–16 e. K–18

tämä nyt ole niin 1990-lukua?LCMDF-yhtye on nimittäin julkaissut albumin – mutta eihän albumeita enää kuunnella.Eikä tämä ole mikä tahansa albumi, vaan teemalevy.Teemalevyt – siis jonkin aiheen ympärille kasatut albumikokonaisuudet ovat aina olleet hankala taidemuoto, sillä niistä voi äkkiä tulla suuruudenhulluja ja noloja kokonaisuuksia.Onko aiemmin niin trendikkäästä bändistä tullut naavapartainen vanhojen hyvien aikojen muistelija?(jonka moni popmaailmaa seuraava muistaa edelleen nimellä Le Corps Mince De Françoise) ei ole pitänyt kiirettä.Uusi Sad Bangers on bändin toinen levy, vaikka bändi on ollut kasassa jo yli kymmenen vuotta.Edellinen Love & Nature -levy tuli vuonna 2011. Jo sitä ennen bändi oli kerännyt paljon palstatilaa. Sitä veikkailtiin seuraavaksi suureksi kansanväliseksi menestykseksi.Ihan sellaista siitä ei ole tullut, mutta paljon saavutuksia yhtyeellä on ollut. Se on keikkaillut paljon ulkomailla ja esiintynyt livenä esimerkiksi BBC:n radio-ohjelmassa. 2015 julkaistu single Fooled nousi brittiläisen The Guardian -lehden popsoittolistan kärkeen.”LCMDF:n suomalaiset siskokset tekevät popmusiikkia, joka saattaa aiheuttaa lievän paniikkikohtauksen pahaa aavistamattomalle kuulijalle”, The Guardian kirjoitti.teemalevy voi kuulostaa juuri nyt vanhanaikaiselta Sad Bangers saattaa sittenkin olla yllättävän ajankohtainen.Levy pyrkii esittämään nykyajan kolmekymppisen ihmisen elämän dilemmaa, jossa pitäisi olla merkityksellisyyttä ja eettisyyttä ja toisaalta hedonismia ja hauskaa. Paineita olla hyvä jokaisessa erilaisessa kanavassa ja ryhmässä on valtavasti, ja erilaiset roolit eri yhteisöissä tekevät minäkuvasta sirpaleisen.Mihin se johtaa? LCMDF:n levyä kuunnellessa tulee mieleen, että ei mihinkään kau­hean mukavaan.