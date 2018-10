Nyt.fi

Pikatestissä Lauttasaaren pinkkiseinäinen fantasiakonditoria, jonka kehutut pullat jäävät harmittavan sitkeiks

Gyldenintie 2 B, 045 6521654.Ti–Pe 11–17, La 11–15.Kakkupalat ja piirakat 5–6 e, pulla 2–3 e, tee ja kahvi 2–4 e.Pinkit seinät hullunkurisine käsin maalattuine elementteineen sekä prinsessamaiset plyysikalusteet antavat ristiriitaisen tunteen, vähän kuin painajaisessa. Paikassa on jotain todella tuttua ja arkista, mutta silti jotain häiritsevän jännittävää.Paikan suosion perusteella sillä on potentiaalia vilkkaaksi korttelikahvilaksi.Lauttasaaren metroaseman kupeessa sijaitsevan Olipa kerran konditoriassa saamme suosituksia kysyttäessä ääneen luetellun listan vitriinin tuotteista.Pullat ovat kuulemma suosittuja, ne kun leivotaan aina joka aamu tuoreeltaan paikan päällä.Palvelu tuntuu kuitenkin aralta, eikä se korreloi persoonallisen ja rohkean miljöön kanssa. Pientä hienosäädön varaa on myös tuotteissa itsessään.Kahvila on suunnattu selkeästi etätyöläisille ja iltapäiväkahvittelijoille, sillä kahvila aukeaa arkisin ja lauantaisin vasta yhdeltätoista. Iltaisinkaan kahville ei voi suunnata, sillä kahvilan ovet sulkeutuvat viideltä. Sunnuntaisin ja maanantaisin konditoria on suljettu.Suodatinkahvina konditoriassa on tarjolla Pauligin Mundoa. Ulkokyltissä mainostettu luomukahvi löytyy espressopohjaisista juomista Cafetoria Roasteryn perulaisen Gran Palomarin muodossa. Kauramaitoon valmistettu cappuccino on harmiksi liian kuuma, karvas eikä vaahtoa ole nimeksikään. Earl Grey -tee on taas valmistettu hyvin.Piirakkapala on käytetty mikrossa, minkä vuoksi taikina on sitkoistunut.Maku on kuitenkin tunnistettava, tuttu ja turvallinen.Plussaa myös annoksen fantasia­elementistä: piirakan ­päällä olevat limeviipaleilta näyttäneet soikiot osoittautuvatkin kesäkurpitsoiksi.Kahvilan kakuista valitsemme maistettavaksi satumaisen glitterillä koristellun mansikka-vaniljamoussekakun.Kahta punaherukkaa lukuun ottamatta kakussa ei ole mitään raikastavaa elementtiä, joka leikkaisi makeutta.Päätämme vielä antaa mahdollisuuden testaamalla ne suositut pullat, jotka näyttävät testipäivänä lupaavilta. Vaihtoehtoina on sesongin mukainen omenasilmä- sekä letitetty nutellapulla. Päädymme ensimmäiseen.Taikina on kuitenkin valitettavan mauton: kuohkeutta ja täyteläistä makua antavissa rasvassa ja sokerissa on nuukailtu ja perinteinen pullamainen maku ei erotu.