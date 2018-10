Nyt.fi

Cygneuksenkatu 6, 045 3322520.Ke–Pe 7:00–15:00, La–Su 8:30–15:00.Leivonnaiset 2–3 e, leivät 1,5–5 e, kahvi 2 e.Leipomoksi ensisijaisesti luettavia paikkoja ei Töölöstä montaa löydy. Helsinki Homemade onkin raikas ja hyväntuoksuinen tuulahdus nipin napin elonmerkkinsä näyttävällä Museokadun hiljaisella poikkikadulla.Noin kuuden neliömetrin kokoisessa tilassa on kolme asiakaspaikkaa, kolme työntekijää sekä asiakkaita jonoksi asti. Onko kyseessä tilan luoma optinen illuusio vai kysynnän ja tarjonnan aito kohtaaminen, sen saisimme piakkoin tietää.Kuulumisia vaihdetaan leipureiden ja herkkusuiden välillä niin englanniksi, ruotsiksi kuin suomeksikin.Makeat ja suolaiset tuotteet seisovat yhtäläisinä vitriinissä: molempiin on selkeästi panostettu. Kylillä kehutut karjalanpiirakat ovat testihetkellä lauantaiaamuna valitettavasti päässeet jo loppumaan.Kaikki tuotteet ovat harkittuja ja kotoisia, aivan kuten leipomokin. Tunnelma on välitön, osaava ja rehti. Maistelemme seesamisämpylän ranskalaisella voilla, kardemummakierteen, kiiltäväpintaisen croissantin sekä avoimen saaristolais-lohileivän. Kahvi on kouvolalaisen Inka-paahtimon brasilialaista tummaa paahtoa, mikä on mausta päätellen valmistettu leipomossa hyvin ja puhtailla välineillä.Asiakaspaikkojen edessä korkeat hyllyt nuokkuvat erilaisia Malmgårdin tilan luomujauhoja sekä ranskalaisia ja itsetehtyjä hilloja.Mieli on oitis italialaisissa aamuissa. Tämä kaikki on oikein virkistävää alati leviävän hapanjuurileipomisen rinnalla.Kardemummapulla ja sämpylä uppoavat kuin aamupuuro maanantaiaamuna – tuttuja ja tyydyttäviä, muttei mitään tunteita herättäviä makuja. Huomion varastaa saaristolaisleipä graavilohella, minkä päällä on myös kananmunaa sekä merilevästä valmistettua mätijäljitelmää. Leipä on raikas, raaka-aineet selkeästi korkealaatuisia ja tuoreita. Jäämme sanattomiksi.Alkuviikosta voimiaan keräävä, mutta myöhemmin viikolla aamuseitsemältä avaava Helsinki Homemade hemmottelee korttelin asukkaita niin tuoreiden kotiin viemisten kuin välittömien iltapäiväkahvienkin muodossa.