Nyt.fi

Tv-chat oli käsittämätön ilmiö, joka alkoi Suomessa 18 vuotta sitten – maailmalla koko asiaa ihmeteltiin, haas

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/haku/?query=maisa+torppa

https://www.hs.fi/haku/?query=iida+ketola