Salomonkatu 1, www.backyardpick.fi.Ma–pe 07.30–22.00 (keittiö 7.30–21.30, lounas 10.30–14.00), la 12.00–22.00 (keittiö 12–21.30).Pääruoat grillistä 18,50–20,00 e. Pizzat 13,50–15,50 e. Hanaoluet ja siiderit 6,50–7,00 e.Toiset ravintolatilat ovat niin anonyymejä, että ne saattavat aiheuttaa ohikulkijalle tilapäistä sokeutta. Hankkijan Alkon vieressä Narinkkatorin kulmalla oleva ravintolatila on niin geneerinen ketjusyöttölän sijainti, että oli googlattava mitä siinä oli ennen syyskuussa avattua Backyard Pickiä – näköjään HOK:in omistama Bravuria. Vapiano-tyyppinen italialainen oli mennyt minulta kokonaan ohi, vaikka se oli siinä liki seitsemän vuotta.Backyard Pick oli myös googlattava ennen kuin sinne uskalsi mennä. Sen verkkosivut valoivat luottamusta. Syksyiset kuvat ja ruokalistat lupailivat robustin rustiikkista tunnelmaa. Netistä päätellen ravintolan konsepti oli sekoitus gastropubia, aamiaisravintolaa ja grilliä.Siihen vaikutti laajan pizzamenun lisäksi ravintolan sisustus, jossa ei oltu säästelty muovissa. Ravintolan ”rustiikkinen” tunnelma perustui valokuvatapetteihin, puuta imitoivaan laminaattiin ja muihin modernin ajan käytännöllisiin ratkaisuihin, kuten muovisiin kasveihin. Koko ravintola näytti siltä, että sen voisi puhdistaa painepesurilla.Harvoin, jos koskaan, on ristiriita ravintolan idean ja toteutuksen välillä yhtä räikeä.Päästyäni yli muovisuudesta saatoin kuitenkin keskittyä ravintolan varsinaiseen antiin. Palvelu oli kohteliasta ja ruokalista tarjosi laajahkon valikoiman lohturuokaa ja naposteltavaa. Juomavalikoima ei ollut erityisen laaja, mutta muuten miellyttävä.Backyard Pick mainostaa erikoisuutenaan ohutta leipää nimeltä ”flamebread”, joka on tietysti Alsacen pizza Flammkuchen, mutta joka Backyard Pickissä tarjoillaan juuston kera, ilman ranskankermaa. Kokeilimme kylmäsavulohiversion, jonka pohja olisi ehkä voinut olla vähän rapeampi, mutta oli muuten kohtuullinen välipala.Toinen naksuannos oli menun platter-listalta, josta valitsimme Hedgehog-nimisen lajitelman. Se piti sisällään valikoiman suolaisia naposteluasioita, kuten mausteista chorizoa, grillattuja artisokanpohjia, oliiveja ja maukkaita paistettuja perunoita korianterin ja kuminan maustaman vihreän mojo-kastikkeen ja aiolin kanssa. Ei mitään mullistavaa, mutta juuri sellaista tapaksien tapaista mikä istui hyvin kylmän oluen seuraksi.Pääruoaksi jaoimme fish & chips –annoksen, jonka ranskanperunat olisivat voineet olla kahteen kertaan fritattuja, mutta olivat muuten sellaisia kuin pitääkin (sormen paksuisia ja kuumia) ja kalan panerointi tarpeeksi ilmavaa. Annoksen herneet olivat juuri oikealla tavalla muhjuisia, niin kuin purkkiherneiden kuuluukin olla.Sinänsä kohtuullinen ruoka ja juoma eivät kuitenkaan riittäneet yksin lunastamaan verkkosivulla luvattua ”tunnelmallista takapihan henkeä”, kun ravintolan sisustus oli pääosin muovia.