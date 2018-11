Nyt.fi

Kaksi rakastavaista hukutti itsensä lampeen Suomenlinnan puistossa 1700-luvulla – nyt heidän tarinansa pääsee

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Päätön kauhukabaree Suomenlinnan Pirun­kirkossa 1.11. ja 2.11. klo 19, 3.11. klo 17 ja 4.11. klo 14. Liput 29,50 e www.tiketti.fi.