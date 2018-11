Nyt.fi

Tämä uusi emoji hämmentää nyt ihmisiä, koska kukaan ei tiedä, mitä sillä pitäisi oikein ilmaista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy