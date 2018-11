Nyt.fi

Veljeskuntien koko kuva

Oikaisu kello 12.22: Jutussa kerrottiin virheellisesti, että alkuperäiset American Pie -elokuvat kuvaavat veljeskuntakulttuuria. Todellisuudessa alkuperäiset American Pie -elokuvat kuvaavat lukioaikaa ja sen jälkeisiä tapahtumia, ja puhtaasti veljeskuntakulttuuria kuvastaa vasta elokuvasarjan spinoff American Pie Presents: Beta House.