Kalevankatu 17, www.hykke.fi.Ma 9–18, ti–pe 7.30–19, la 10–18, su suljettu.Smörrebrödit 4–6 e, puurot 3–5 e, suodatinkahvi 3 e.Kahvilan tiskillä katse kiinnittyy seinällä olevaan muhkeaan ryijyyn, joka on kuin mummun olohuoneesta. Sellainen paikasta on tahdottu rakentaakin. Kalevankadulle kesällä avattu uusi kahvila Hykke on saanut nimensä tanskalaisen hygge-sanan mukaan, joka tarkoittaa kodikkuutta ja mukavuutta. Paikasta kerrotaan, että kahvila haluaa olla hyvän mielen kahvila.. Moni muukin kahvilassa tarjolla oleva on skandinaavista: pannukakkua, erilaisia puuroja ja lohikeittoa. Myös sisustus on pohjoismaisen pelkistetty, on vaaleaa, puuta ja ikkunoita, joista tulee paljon valoa sisälle.Kahvi on hyvää ja pannu­kakun päälle saa hilloa. Tänään tarjolla oleva kaura­puuro on hyvin haudu­tettua ja sen joukossa on banaania ja karde­mummaa.Tarjolla olevat puurot ja keitot vaihtelevat päivittäin. Listalla on myös salaattia. Tarjolla on myös valikoima kakkupaloja ja piirakoita, jotka tehdään useimmiten paikan päällä.Edellisten oheen valitsen lisäksi perinteisen smörrebrödin, jossa on lohitäyte saaristolaisleivän päällä. Niitä söisi mielellään useamman kuin yhden. Seuraavalla kerralla näin voisi hyvin tehdä, sillä useimmat listan leivistä ovat alle viiden euron hintaisia. Leipien valikoima on runsas, on paahtopaistiversiota ja vegaaninen vaihtoehto.Palvelu on aidosti iloista, heti välittyy, että nyt ollaan paikassa, joka on ollut haaveena pitkään. Omasta annoksestaan nopeasti suoriutuvalle lapselle taiotaan kirja luettavaksi, kun aikuisen annos on vielä kesken.Testipäivänä moni onkin uppoutunut tietokoneen ääreen tai lukemaan kirjaa. Myös juttelu onnistuu, koska musiikki on hiljaisella. Aamupalan tai lounaan lisäksi illankin tapaamisen voi hyvin sopia kahvilaan, koska tarjolla on myös viiniä voileipien kaveriksi.