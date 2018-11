Nyt.fi

Miltä kuulostaa aikuisten päiväunihetki kirkonpenkillä? Seurakunnat houkuttelevat urbaaneita lapsiperheitä luo

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lapsiparkki Paavalinkirkossa (Sammatintie 5) torstaisin klo 12.30–14. Ennakkoilmoittautumisen tiedot: facebook.com/paavalinlapsiperheet.

Kaikille avoin Iltaruoka Alppilan kirkossa (Kotkankatu 2) kuun ensimmäinen ke klo 17–18.30, Viikin kirkossa (Agronominkatu 5) joka ke klo 17–19 ja Paavalinkirkossa joka ke klo 17–19.