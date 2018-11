Nyt.fi

Rytmihäiriö keksi musiikilleen oman genren surmacore, joka yhdistää hardcoren ja tappotarinat

Blackgaze

Unblack metal

Mathcore

Danger music

Kawaii metal

Rytmihäiriö ja Lähiöbotox Tavastialla (Urho Kekkosen katu 4–6) 10.11. Ovet klo 19. Liput 15–16 e. K-18.

Näin laulaa Ryrmihäiriö-yhtye ja kiteyttää musiikkityylinsä tanakasti.Kyseinen yhtye soittaa surmacorea. Rytmihäiriön lyriikat keskittyvät siis vahvasti surmaamisen (usein päihtyneenä surmaamisen) maailmaan, eli soitetaan hardcorea ja lauletaan Alibi-lehden tarinoita:”Puukolla, saksilla, ruuvitaltalla / sekä olutpullolla tai sitten kolpakolla / sitkeällä surmaamisen tarkoituksella / jatkoit pahoinpitelyä vasaralla”Surmacore on bändin itsensä keksimä genre,Surmacore ei siis ole vakiintunut termi. Mutta ”viralli­siakin” omintakeisia musiikin alalajeja kyllä löytyy, etenkin­ ­raskaamman musiikin saralta.Tyyli, joka yhdistelee black metallia ja shoegazea (joka on tietynlainen eteerinen, kenkiin tuijotteleva rock-genre). Omalla tavallaan ”helpompaa” ja popimpaa black metallia.Black metal on usein tematiikaltaan saatanallista, eli siinä lauletaan Luciferista ja hänen tovereistaan. Unblack metal on tämän vastakohta, eli sen tematiikka on kristillistä, Jeesusta ylistävää. Itse musiikkityyli ei siis muutu, vaan sanoitusten tematiikka.Musiikki on teoriansa puolesta pitkälti matematiikkaa. Jos pop on yhteen- ja vähennyslaskua, mathcore alkaa olla musiikillista derivointia. Kyseessä on siis metallin tai muun ankaramman musiikin alalaji, jossa leikitellään esimerkiksi omituisilla tahtilajeilla ja muilla musiikillisesti ”vaikeilla” kikoilla.Kirjaimellisesti vaarallista musiikkia: tyylilaji perustuu konseptille, jossa musiikki oikeasti vahingoittaa joko kuulijaansa tai esittäjäänsä. Kyseessä on hyvin pitkälle viety taiteellinen performanssi, joka tavallaan kääntyy koko musiikin kuuntelusta nauttimisen konseptia vastaan. Musiikki voi esimerkiksi olla niin kovaäänistä, että se vahingoittaa kuuloa.Jos ajatellaan, että metalli on usein ronskia ja rumaakin, Kawaii metal on vastaisku tätä ajattelua vastaan. Musiikkityyli leikkii japanilaisen popin eli J-popin ja metallin sekä heavymusiikin ristisiitoksessa, mikä näkyy pehmeämmässä tematiikassa ja kovin söpöissä asusteissa.