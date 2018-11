Nyt.fi

Kotiruokalounasta ja keikkoja – Pikatestissä Suvilahden uusi ravintola, jonka lounas muistuttaa lähinnä työmaa

Kaasutehtaankatu 1, Suvilahti.Lounas ma–pe 11–14. Aulabaari ma–pe 16-21, la–su 12–21. Keikkailtoina tapahtuman mukaan.Lounasbuffet 10,40 e. Hanaoluet (0,4 l) 5,50–8,50 e.Suvilahden Lämpö-ravintolan paikalla avasi syyskuussa lounas- ja tapahtumaravintola Suvilahti TBA. Sen taustalta löytyy esimerkiksi kalliolaisen Majava-baarin pitäjiä sekä musiikkialan konkaria.TBA on lyhenne englanninkielisestä ilmaisusta ”to be announced”. Eli jotain on tulossa taiteellisesti virittyneelle alueelle.Lokakuisena tiistaina kello lähestyy puoli kahta. Kassalla kerrotaan, että buffetlounaalla on käynyt vajaa kuusikymmentä ruokailijaa.Päivän lämpimänä vegaani­annoksena pitäisi olla massaman currya, mutta asia herättää silmin nähden hämmennystä itseni lisäksi myös muissa ruokailijoissa. Luvattua ruokalajia ei nimittäin tahdo löytyä metallikupujen alta, kunnes myyjä rientää apuun.Kookosmaitoon tehdyn, perunalla ja pähkinöillä viimeistellyn thaicurryn sijaan tarjolla on tomaattiselta ja porkkanaiselta vaikuttavaa kasvisruokaa. Se muistuttaa ystäväni mukaan enemmänkin turkkilaista ilmestystä.Sen sijaan salaattipuoli on riittävä mutta tavanomainen raasteineen, kurkku- ja tomaattiviipaleineen sekä hummuksineen.Suvilahti TBA:n kotiruokahenkisellä lounaalla voi aistia työmaaruokalan henkeä: on tuhtia ruokaa ja rentoa otetta avaran teollisessa salissa. Viikon lounaslista vaikuttaa hyvältä, ja kehujakin olen kuullut, joten ehkä osuin paikalle vain heikompana päivänä?Kiehtova veto on paikan oma hävikkiruokapalvelu.. Idea palvelee myöhäisen lounaan tarpeessa, ja ruokaa voi ostaa myös mukaan.Kun käyn seuraavalla viikolla nappaamassa eväsrasiallisen, hernefalafelit ja karitsanjauhelihapihvit osoittautuvat mainioiksi.Esiintymislavalla jatketussa pääsalissa tapahtuu kuulemma monenlaista keikoista runoiltoihin. Tulossa on kalenterin mukaan ainakin Deep Purple -tribuuttikeikka, Atomirotan konserttia sekä ”mimmiräppiä”.